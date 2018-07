El de López Obrador ha sido un cambio político "previsto"

El cambio político en México es ya una realidad. La izquierda ha alcanzado el poder, algo que no ocurría desde hace 18 años, tras encadenarse gobiernos del PAN y del PRI. La llegada de Andrés López-Obrador al poder ha afectado a mucha gente vinculada a Ourense y a México, que no han permanecido ajenos a la intensa campaña.

Un ourensano residente en México, otro que trabaja con ese país y vivió allí, así como un mexicano residente en Ourense, explican sus sensaciones con un cambio que puede afectar a una provincia unida a ese país, especialmente en concellos como Avión o Beariz.

Uno de los más implicados ha sido Lorenzo Baladrón, que ha vivido el proceso desde dentro de la propia administración mexicana, como director general adjunto de Desarrollo de la Gestión Educativa. Este ourensano de padre verinés y madre francesa nació en Suiza, pero vivió en la provincia de los tres a los 18 años, y recorrió media Europa hasta acabar en México.

Allí trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo dos años hasta que le ofrecieron el puesto "cuando ya estaba preparando mi vuelta". Entró con el PAN, y sobrevivió en el cargo tras el gobierno del PRI. Ahora, con el giro a la izquierda, dice no estar "preocupado". Todo lo contrario, cree que "aquí se notaban vientos de cambio" tras la "dictadura perfecta" del PRI durante casi 80 años, y eso a él le gusta. Señala que muchos de los altos funcionarios están vinculados al partido que gobernó "y son los primeros que van a salir", explica. Personalmente, tiene "simpatía" a un cambio "necesario y esperado".

Gente contenta

La gente que apoyaba a Obrador está contenta, apunta, "porque temían un fraude masivo", que parece que no se ha dado. ¿Los motivos de este histórico giro? "Hay una distribución de la riqueza muy desigual", relata, aunque sitúa los pilares de Obrador en "la inseguridad y la corrupción", ambas muy instaladas en la sociedad. Pero a Obrador, además, "la gente le va a pedir que la economía mejore".

Otro ourensano, del municipio de Baltar, Eladio Jardón, tiene un vasto conocimiento de la política mexicana. Es director del Instituto Internacional de Márketing y Comunicación, especializado en comunicación política, con presencia en países como México, España y Ecuador. Ha dirigido en el último año campañas "innovadoras" para diferentes partidos mexicanos.

"La izquierda ha llegado al poder más por un asunto de rencores y necesidades ciudadanas incumplidas que por cuestión ideológica", señala. La ruptura con el bipartidismo obedece a la "nueva etapa política global", que en México se traduce en "rechazo frontal a la alternancia".

Jardón apunta que el nuevo presidente ha sabido "mantenerse vigente" con los años, a costa de ser "paciente". Además, pese al gran currículo del candidato del PRI, José Antonio Meade, "el hartazgo generalizado" pasó factura. Especialmente, señala, "por la inseguridad en la calle y la corrupción".

Fin de un ciclo

El resultado "termina" con una generación unida a "gobernadores que generaron desfalcos increíbles". Los mexicanos "encontraron al único candidato que, además de no haber recibido su oportunidad, ha sabido transmitir mensajes y canalizar emociones".

Eso sí, Jardón ve "inevitable" que la gente mire a Venezuela, aunque otros lo comparan con Lula. "Veo muy poco probable el acercamiento a políticas venezolanas", sentencia.

Luis Alfonso Torrero es un estudiante mexicano de Derecho en el Campus de Ourense, que el 18 de este mes regresa a su país. También considera que el "hartazgo" de un sistema "que no ha funcionado" es la clave de la victoria. Con 22 años, asegura que "desde que tengo memoria, siempre había gobernado o el PRI o el PAN. Por ello, espera un "cambio beneficioso", poniendo énfasis en que "no soy partidista". Pese a la ilusión, espera que "no sigamos el camino de Venezuela", y cree que lo "urgente" es "volver a reconciliar el país". Sobre la inseguridad, puntualiza que "México no es tan violento como lo pintan".