López Salgado, altavoz de la emigración

Los que conocieron al periodista Luis López Salgado, Pitís, dicen que tenía un olfato especial para las buenas historias. Recorrió América y Europa como director gerente de un proyecto pionero en España, La Región Internacional. En aquellos viajes de miles de kilómetros para elevar la voz de cualquier vida de emigrante, llevaba su A Ponte natal en la maleta. Mañana sábado, el barrio que le vio crecer y partir de joven para recorrer el mundo, acogerá un reconocimiento público a toda la trayectoria del profesional, promovido por la Asociación de Periodistas de Galicia.

El acto consistirá en la colocación de un monolito en la base de un árbol que se plantará en el Parque Ribeiriño, cerca de su casa natal y el lugar de convivencia habitual en los años de juventud de Pitis. El homenaje continuará con la intervención de Arturo Maneiro, presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia; Lalo Pavón, periodista, quien hará una semblanza del homenajeado; Xosé Pastoriza, director del diario La Región; Santiago López, hijo del periodista, y Jesús Vázquez, el alcalde de Ourense.

La Asociación de Periodistas de Galicia promueve este homenaje al periodista de La Región Internacional, con motivo de su reciente fallecimiento y "por su personalidad apreciada por todos los profesionales de Ourense y de Galicia".

"Era alguén a quen había que recoñecer dende o punto de vista profesional. A figura de Pitís merece este momento público, no que participe a xente do seu barrio, que o recordará de mozo", explica Arturo Maneiro. Al mismo tiempo, con esta celebración, se pretende hacer "un reconocimiento a la profesión periodística en general, ya que no puede considerarse que se esté viviendo el mejor momento social y económico".

Los pontinos acompañarán a familiares y amigos en este homenaje a su vecino, un ciudadano del mundo con A Ponte en el alma.

Pitís, el pontino comprometido con la diáspora en el mundo

"Podía despertar emociones muy diferentes, pero entre ellas nunca estaba la indiferencia, porque Luis López Salgado no pasaba desapercibido: cautivaba con su arrolladora personalidad", escribe la periodista Sonia Torre en el obituario de Luis López Salgado, publicado en La Región el 1 de abril de 2017.

Su profesionalidad y su carisma lo convirtieron en una figura clave para la emigración: "Entedeu como nadie aos emigrantes, era un personaxe de tal calibre que era máis coñecido él que os ministros do ramo", recuerda el periodista Lalo Pavón, encargado de la semblanza en el homenaje de mañana.

López Salgado se encontraba en Madrid el 14 de abril de 1966, con el editor de La Región, José Luis Outeiriño, e Isidoro Guede. Estaban a punto de poner en marcha la edición del primer periódico nacional español dirigido a los emigrantes: nacía La Región Internacional. Los pontinos tuvieron que esperar al 18 de diciembre del mismo año para tocar con sus manos la pionera idea que había puesto en marcha su vecino. El primer número de La Región Internacional salió entonces a la calle y comenzaron los viajes. "Los miles de kilómetros recorridos con él en su mítica 132 ranchera gris, cargada con periódicos y regalos que se olvidaba de entregar a sus destinatarios, fueron mi mejor universidad", recuerda Pepe Alfaro, director de Publicidad de La Región.

La emigración, La Región Internacional y Luis López Salgado: tres fenómenos que se juntaron para dejar escritas las líneas más comprometidas con una parte fundamental de la historia de España. "Eran tiempos en los que los embajadores españoles apenas prestaban atención a los emigrantes en Europa. Luis los invitaba a asistir a actos de los centros emigrantes, a implicarse y a conocer la colectividad", escribía la periodista Maribel Outeiriño.

Sus amigos y compañeros coinciden en la necesidad de un reconocimiento público al hombre que buscó por el mundo las historias de la emigración.

"Seremos la primera publicación enviada desde España que llegue tan rápido"

El proyecto de La Región Internacional fue un fenómeno mediático que aumentó sus objetivos con el paso de los años. En 1976, se decidió abordar también la emigración hacia América y crear una edición especial para los españoles residentes en ese continente. Por aquel entonces, Álvarez Alonso entrevistó a Luis López Salgado, que era director del periódico.

Su compromiso con la emigración era total, más allá de Galicia. "Los gallegos son un 35 por ciento de los españoles de América; pero también son colonias muy importantes la asturiana, la canaria, la vasca, la catalana y otras más", sentenciaba el periodista en el año 1976.

El primer número de La Región Internacional elaborado para los emigrantes en América salió a la calle el 8 de junio de 1976, cuando el Rey de España visitó aquellas tierras.

López Salgado lo tenía todo atado. "Nos convertiremos en la primera publicación enviada desde España que llegue a todos estos países en tan poco tiempo. Será un esfuerzo importante", decía en la entrevista hecha por Álvarez Alonso. El empeño también iba encaminado a mejorar los intercambios comerciales: "No hacemos más que seguir el ejemplo de Italia que, gracias a sus siete millones de emigrantes, ha conseguido colocar productos italianos en todos los países del mundo", explicaba.

Poco después, a comienzos de los 80, las ediciones se fundirían en una: La Región Internacional, que hoy mantiene su nombre. Cincuenta años de un periódico que informó a los emigrantes de la realidad de su pueblo, pero también de la de su destino, a miles de kilómetros de su tierra. Una iniciativa en la que López Salgado dejó su huella, profesional y personal.