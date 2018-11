Las luces de Navidad tensan la relación con los comerciantes en la ciudad

La iluminación navideña en el Concello de Ourense amenaza con convertirse en un obstáculo en la relación entre el gobierno municipal, que defiende que "estamos en tempo e forma" y los comerciantes de la ciudad, que continúan "molestos" por el retraso en el encendido del alumbrado, que los pliegos fijaban como muy tarde hoy día 30 de noviembre, cuando todavía no hay ni un solo elemento en las calles.

Tras la adjudicación del miércoles en junta de gobierno extraordinaria y urgente, Concello y la empresa Creaciones Luminosas firmaban este jueves el contrato que permite iniciar el procedimiento de instalación de la decoración, un montaje cuyo inicio, debido a la carga de trabajo de la compañía, presente en 45 ayuntamientos estas navidades y con varios encendidos programados este fin de semana, se demorará, al menos, hasta mañana sábado, aunque desde la empresa apuntan que podría retrasarse incluso al lunes. Los plazos para culminar el despliegue de las luces rondan los seis o siete días, según experiencias anteriores.

Sobre esta cuestión, fue preguntado ayer el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, que indicó que "a compañía xa está traballando e avaliando as necesidades" para la instalación, aunque rechazó dar una fecha para el alumbrado, que dependerá también de factores como la meteorología.

En relación a las críticas vertidas por comerciantes de la ciudad, molestos con los retrasos, Vázquez aseguró que "os que falaron con nós non o fan chegar iso", defendiendo que, salvo los dos años anteriores, siempre se encendían las luces coincidiendo con el puente festivo de la Constitución. Indicó además que "hai debates polas datas provocados por certas cuestións sensacionalistas" y aludió a las "críticas por derroche que nos fixeron os anos anteriores por adiantar a data".

Asimismo, el alcalde ourensano defendió que "co comercio hai actividades programadas para a súa promoción" y citó ejemplos de otras ciudades (en Cataluña) en las que "os comerciantes sufragan o 50% do custo do alumbrado" junto a la administración.

"O comercio ten que desenvolver as súas tarefas, nós debemos focalizarnos en toda a cidade", defendió Jesús Vázquez.

Contraste

Una visión muy distinta es la que aporta la presidenta de la Federación de Comercio, Beatriz Gómez, que rechaza el argumento de que en otros lugares los comerciantes colaboran con el alumbrado.

"El comercio de Ourense se merece un respeto, hay mucha preocupación y malestar. Que no mire a otras ciudades tan lejos, tiene un ejemplo cerca que es Vigo, a donde estos días está yendo muchísima gente. Hablé con comerciantes y hosteleros y me lo confirman. ¿Así queremos potenciar el consumo aquí?", critica Gómez, que señala también a la Concejalía de Comercio por "no responder a nuestras preguntas" sobre el alumbrado.

"Hay mucho malestar por esa falta de información y los retrasos en una campaña que es la más importante del año. Es fundamental que el alumbrado esté a tiempo y el Concello tiene que hacer las gestiones para eso, no se puede esperar a última hora porque, además, la Navidad no cambia de fecha. Esto no es de recibo", lamenta la presidenta de la Federación de Comercio.