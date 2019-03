"Luchamos por algo legítimo, me niego a que mis nietos vayan a nacer fuera"

Hartos del "olvido histórico" de los gobiernos, las patronales de siete provincias –Ourense, Lugo, A Coruña, Asturias, León, Zamora y Salamanca– han tejido la Alianza Empresarial del Noroeste (AENO), asociación que nació el viernes en Ourense con la vocación de ser un lobby que pelee por una discriminación positiva de las administraciones. Al frente, se ha elegido al presidente de la patronal asturiana, Belarmino Feito, que confía en que este movimiento sea un punto de inflexión para el Noroeste.

¿Es un momento histórico?

Diría que sí. Hay que tener en cuenta la peculariedad de los territorios, donde siempre primaron los localismos y el individualismo. Las circunstancias actuales hacen que prime la cooperación y, ante esto, creo que se hace más necesaria que nunca la colaboración entre territorios, porque tenemos cosas en común y tendencias negativas.

¿Sería bueno sumar a más gente?

No por cantidad, pero sí por ese perfil y problemática común, ya que somos zona históricamente aislada por los sucesivos gobiernos, tenemos poco peso e influencia a nivel nacional ante regiones como Madrid, Cataluña o Andalucía.

¿El mediterráneo es el enemigo?

No es cuestión de ser el enemigo, sino que hay territorios más importantes cuando los gobiernos centrales tomen decisiones. ¿Dónde llegó primero el AVE? A Sevilla hace casi 30 años. No ha llegado a Asturias, Galicia, hace tres años que llegó a León y Palencia. La última etapa de la autovía de la Plata fue Benavente-Zamora, la A-8. ¿Qué quiere decir? Que tengamos poco peso específico por población, elijamos pocos diputados, ha hecho que hayamos sufrido un aislamiento, que hayamos caído poco a poco en el ostracismo, a nivel de infraestructuras, comunicaciones. Como consecuencia, es la zona de España en la que el declive demográfico es mayor.

Es la pescadilla que se muerde la cola. Pocas inversiones, menos gente. Menos gente, pocas inversiones.

Sí, y al final la gente se va y cada vez somos más menos, los territorios son menos atractivos para la inversión y no se genera actividad económica, empleo. Es una tendencia, los niveles de renta, la brecha es mayor con el resto. Es algo que tenemos que revertir.

¿Estamos a tiempo?

Creo que sí, pero hay que tomar conciencia. Hay siete patronales que se han dado cuenta y han optado por remar en esa dirección, para poner en la agenda políticas esas cuestiones que nos diferencian del resto. Los que firmamos la alianza sumamos cinco millones de habitantes, no es lo mismo que ir por separado.

La unión hace la fuerza, dicen.

Efectivamente, de toda la vida. Hay cosas en las que luego competiremos, por supuesto, pero hay muchas cosas que nos unen e históricamente hemos sido olvidados y caído en el ostracismo, por eso tenemos que pelear.

Los empresarios generan empleo y riqueza. ¿Quieren trasladar eso a otros niveles?

Alguien tiene que liderar esa colaboración y en este caso hemos sido los empresarios los que iniciamos esta dinámica entre territorios.A raíz de la plataforma del corredor atlántico, de esta alianza hemos visto que los tres presidentes autonómicos han decidido alinearse pese a ser de distintos partidos. Desde los gobiernos hay que poner los intereses del territorio por encima de las siglas, es lo que entendemos que hay que hacer, cada uno tiene que buscar lo mejor para su territorio. Eso hay que trasladarlo a la sociedad civil y que se conciencie de remar en esa dirección. Si no, nos quedaremos como tierra para visitar a los abuelos.

Tardamos menos a Madrid que a Asturias, por ejemplo.

Efectivamente. Estaba en Madrid y llegué a León rápido, pero hasta Ourense tres horas en coche. Y desde Ourense a Gijón más de lo mismo. Creo que al final hay que trabajar por la tierra de nuestros nietos, si no nacerán en otro sitio.

La resignación sería el peor enemigo.

Claro, me niego a que mis nietos nazcan fuera y vengan de visita en vacaciones. No podemos ser ese tipo de regiones porque tenemos potencial, siempre lo hemos tenido, para no sufrir ese declive. Iniciativas como esta deben tener una adhesión importante de otras empresas, sectores, instituciones para fortalecer una alianza que lucha por los legítimos intereses del noroeste. No tenemos que recibir menos, tampoco más. Históricamente hay una deuda, hay que trasladar ese mensaje, que se nos tenga en cuenta y no se ahonde en esa brecha.

¿Qué hoja de ruta tienen ahora?

Estamos en un período electoral, habrá que esperar a un nuevo Gobierno, pero sería bueno ya trasladar las inquietudes a los candidatos a presidir el Ejecutivo. Además, cuando se configure, le haremos llegar esas propuestas que son necesarias. También habrá que estar atentos a las elecciones en Asturias y Castilla y León, para establecer colaboraciones. Hay que hacer un mapa de conectividad intermodal, ferroviaria, marítima, carretera, aérea y digital, que es muy importante, porque también tenemos una muy mala conectividad.

Especialmente en el rural.

La actividad en el rural tiene mucho peso específico y, sin embargo, es donde peor conectividad hay, competimos en peores condiciones. Se habla de la industria 4.0, pero no tenemos ni 3G en muchos casos. Esto tiene que ser un punto de inflexión. ¿Cómo no va a haber despoblación, dispersión, desertización del rural, desafección si no hay ni internet? Es necesario impulsar una transformación.

A nivel interno, en este alianza. ¿Cómo se van a organizar?

Es como cualquier otra asociación. Hay unas votaciones y será por elección de los miembros. Esta presidencia será por cuatro años. Lo importante es empezar a trabajar, no es una cuestión de cargos, todos tenemos que aportar.

¿Echa de menos a Pontevedra?

Bueno, yo quiero verlo en positivo, es muy bueno que tres provincias gallegas, Asturias y tres de León hayan dado ese paso, eso es lo importante. Lo positivo es el compromiso tan fuerte que hay en la alianza para colaborar sin fisuras y, sobre todo, de sumar. Estamos ante un momento histórico, es tremendamente difícil por el escenario del que venimos, el arraigo que muchas veces hay a lo propio.

Aquí en Galicia, hay importantes tensiones en la patronal de la Comunidad. ¿Temen esos problemas?

Las relaciones muchas veces son difíciles, en este caso es un éxito que haya siete provincias. Incluso hay gente de otras comunidades autónomas que ven esto positivo y solicitarán la adhesión para sumar. Se identifican con esas necesidades.