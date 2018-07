Lucía Pérez abre o ciclo ·Cultura no camiño"

A sexta edición do ciclo "Cultura no Camiño" chega o vindeiro xoves 5 a Ourense cunha carteleira composta por once actuacións de carácter musical e teatral. Terán lugar na praza de San Martiño.

O ciclo "Cultura no Camiño", promovido pola Xunta de Galicia, está organizado pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

A encargada de abrir o ciclo o próximo xoves será a eurovisiva Lucía Pérez, que presentará en Ourense o seu sétimo traballo discográfico, "Quince soles".

O ciclo "Cultura no Camiño" presentará as seguintes actuacións: