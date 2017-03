Luz verde del Concello para construir el centro de discapacitados en Barrocás

El pleno del Concello de Ourense ha aprobado hoy el cambio de uso de la parcela situada en el barrio orensano de Barrocás, que posibilitará construir el centro para jóvenes mayores de 21 años, con diversidad funcional, como demandaban los padres.



Los cuatro grupos con representación municipal, PP, DO, PSdeG y Ourense en Común, han aprobado este viernes "por unanimidad" el cambio de uso dotacional deportivo de la parcela municipal de 4.600 metros cuadrados, ubicada en Barrocás, a "uso dotacional sanitario-asistencial" para situar el nuevo centro de discapacitados, después de que se rechazase su ubicación en Mariñamansa, por no reunir las condiciones exigidas.



Esta modificación se produce tras el acuerdo adoptado hace una semana entre el ayuntamiento y Xunta de Galicia por el que el consistorio cederá a la consellería de Política Social el terreno, una vez que cuenta con el visto bueno de las familias.



Durante el pleno, el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, ha asegurado que el cambio de uso "está permitido por Ley" a pesar de la caída de la norma provisional. Tal y como había avanzado hace unas semanas el regidor orensano, Jesús Vázquez, el ayuntamiento podrá adjudicar esta parcela por licencia directa, que permite cambiar los usos, sin tener que hacer una modificación del planeamiento.



A pesar de votar a favor, los portavoces de los grupos de la oposición han reprochado al alcalde que si el nuevo centro sale adelante no es por la labor del gobierno municipal sino por la "implicación de las familias"; ha zanjado la concejala de Ourense en Común, Ledicia Piñeiro.



En su intervención, Piñeiro ha asegurado que la puesta en marcha de un centro de estas características es una "victoria de las familias" si bien ha mostrado cautela toda vez que "no está todo hecho" haciendo alusión a la "gran cantidad de dudas" que sigue suscitando el proyecto por el "oscurantismo" tanto de la Xunta como del grupo de gobierno.



En esta línea, Laura Nóvoa (DO) ha manifestado que desde este grupo no entienden "por qué el primer proyecto no se ajustaba a los que las familias necesitaban".



Por su parte, el portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, ha subrayado que "no se puede pasar por alto" todo lo ocurrido estos meses con este proyecto, en alusión al cambio de ubicación y la ausencia del PP en la movilización para reclamar un centro digno para las familias, lo que le valió un reproche del regidor orensano.



Para el socialista, llaman la atención los continuos "cambios de criterio" del PP en los últimos meses para poner en marcha este proyecto.



A este respecto, Vázquez Abad le ha reprochado el uso de "la dialéctica" y ha insistido en que los pasos dados para la construcción del nuevo centro no son un "logro de partido" sino "un logro de todos" y, en concreto, de "toda la sociedad de Ourense".



Además, se ha defendido de las críticas al asegurar que la ubicación era "perfecta", entre otros motivos, atendiendo a su proximidad al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.



Tras la aprobación, el consistorio deberá poner a disposición de la Xunta la parcela donde se emplazará el futuro centro terapéutico y ocupacional para la atención a personas con discapacidad de más de 21 años de la provincia (CAPD)".



Esta parcela, propiedad del ayuntamiento, supera en más del doble la superficie inicial, atendiendo a la demanda de los padres y tendrá uso terapéutico y residencial.