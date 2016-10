Los maestros piden consenso para ‘un sistema que eduque'

Los profesores de la provincia de Ourense vivieron ayer su gran día con motivo de la celebración del "IX Homenaxe ao docente" en el Centro Cultural Marcos Valcárcel -previamente se celebró una misa "in memoriam" de los docentes fallecidos el pasado curso en la provincia-. El presidente del sindicato ANPE a nivel nacional, Nicolás Fernández Guisado, aprovechó el acto para hacer un llamamiento a los partidos políticos para que lleguen a "un consenso sobre el sistema educativo con el objetivo de recuperar el sentido etimológico de educar, no limitándose a enseñar conocimientos"



El acto fue abierto por el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, quien subrayó la impronta que todo maestro deja en las personas. "Os alumnos sempre lembran o seu mestre, eu mesmo lémbrome do meu no curso 63-64, don Antonio Álvarez, e décialle a miña avoa, cando estudiaba naquela enciclopedia Álvarez, ‘qué listo é don Antonio que ata ten esta enciclopedia’".



Fernández habló de la relevancia de la labor docente "unha vocación moi arraigada na nosa provincia de Ourense, que sempre deu grandes docentes, como Ramón Fernández Ojea "Ben-Cho-Sey", Xaquín Lorenzo "Xocas", Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco e moitos máis que todos lembramos". También recordó una de las expresiones ofrecidas por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, en la misa de la mañana, para rematar el perfil de un docente: "O profesor sempre está aprendendo para dar a mellor ensinanza".



Tras la presentación del acto, se dio paso a una lección magistral a cargo del doctor y catedrático de Física en la Universidad de Santiago de Compostela Jorge Mira, que giró en torno al cielo y la evolución de su conocimiento y sus misterios a través de los siglos, desde los griegos, que ya entendieron que la Tierra era redonda o que giraba alrededor del Sol, hasta Hubble, Albert Einstein o Stephen Hawkins, junto con un desconocido profesor y cura belga, George Lemaitre, que adelantó la teoría de que el universo se expande antes que Hubble y fue el primero en apuntar al Big Bang como detonante creador.

Tras la lección magistral, en la que se puso sobre el tapete la importancia del conocimiento y su retroalimentación a través del tiempo, fruto de la sucesiva labor de cada uno de los estudiosos del cosmos en su época correspondiente y maestros, por tanto, en ese área del conocimiento, se dio paso a la entrega de reconocimientos y una pieza escultórica a cada uno de los maestros jubilados durante el pasado año en la provincia de Ourense. La pieza entregada, "homenaxe ó docente", es obra del escultor gallego Arturo Andrade.



“A docencia no ADN"

El acto central de la jornada fue el reconocimiento como "Docente exemplar ourensán 2016" al profesor Gonzalo Iglesias Sueiro. El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, fue el encargado de hacer la laudatio del homenajeado, del que destacó que "leva a docencia no seu ADN (neto de Manuel Sueiro, quen fundou un colexio que despois dirixiu a súa filla e nai de Gonzalo, Paz Sueiro)". Añadió que "poucas cousas hai máis fermosas que o feito de que os teus alumnos te recorden con cariño, e ao falar con alumnos de Gonzalo é algo palpable e notorio. Ese mestre exemplar que nunca esqueceu o nome de ningún dos alumnos que pasaron polas súas aulas".

En su recorrido por las cualidades del homenajeado, destacó que "a tolerancia sempre foi o seu sinal de identidade e a súa ideoloxía sempre de esquerdas nunca lle impediu forxar grandes amizades con persoas doutros signos políticos".

El acto continuó con un concierto de acordeón, contrabajo y percusión a cargo de Daniel Rodríguez Meiriño, David Baltar y Diego Rodríguez.