El mal tiempo no varía el fin del Entroido en la provincia

El mal tiempo previsto no alterará los planes para el último fin de semana de Entroido del año. Pese a que las condiciones meteorológicas se prevén adversas –durante la jornada del viernes nevó en las zonas más altas de la provincia– la fiesta continuará. Esta sábado toca un gran desfile en Celanova, a partir de las 17,00 horas. El gobierno municipal sopesó la idea de suspenderlo, pero al final desechó la idea "porque la previsión es que no llueva. Lo hará un poco de mañana, pero por la tarde no se preve lluvia y decidimos mantener la fiesta", apuntó la concejala de Festejos, Ana Fernández Antorrena.

Xinzo y Verín ponen fin a los festejos con su Domingo de Piñata. En el primero se mantendrán todos los actos –juegos populares y verbena–. Lo confirma el alcalde, Antonio Pérez: "Durante el Entroido ya tuvimos días malos, de lluvia y continuó igual la fiesta".

En Verín, según el concello, el centro de la celebración es la entrega de premios a comparsas y carrozas y se hace en un restaurante. "En la plaza también hay animación musical, pero va acudir gente llueva o no. Se mantienen todos los actos", explicaron desde el gobierno.

Carballiño también mantiene para el domingo su desfile de folións (12,00 horas) y otro de comparsas y carrozas, previsto para las 18,00 horas. Ambos se enmarcan en la "Festa da Cachucha", que se organizará en un lugar cerrado. "La previsión es que no llueva y se mantienen todos los actos. Solo esperamos que acudan muchos visitantes", aseguraron en la entidad local.

Nieve en la A-52

La nieve cubrió ayer por sorpresa las partes más altas de la provincia, obligando a los conductores a circular con precaución en la autovía A-52, entre A Gudiña y A Mezquita; en la carretera N-525, a su paso por citados municipios y en la red de carreteras locales de Laza, Vilar de Barrio, Montederramo, Trives, Chandrexa, Vilariño de Conso y Carballeda de Valdeorras.

Las temperaturas cayeron hasta los cinco grados negativos, registrados en la madrugada de ayer en Mazaneda y los cuatro bajo cero en Peña Trevinca. En el resto de la provincia, las temperaturas mínimas oscilaron entre los 6,7 grados centígrados de la ciudad y los 0,1 negativos de A Mezquita.

La situación se prolongará durante la jornada de hoy, con el agravante de que las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, según MeteoGalicia. El domingo, una nueva borrasca barrerá todo el territorio gallego, provocando un ligero aumento de las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas.

Esquí en manzaneda

Los copos caídos durante la jornada cubrieron la estación de montaña de Manzaneda, permitiendo la práctica del esquí a lo largo de 1,5 kilómetros, en las pistas de Xeixo, Fontefría y Antenas. La nieve tiene un espesor de entre 15 y 10 centímetros, según dieron a conocer en las instalaciones, en cuyos accesos se recomienda el uso de cadenas.

Las brigadas de conservación de carreteras, tanto las de Fomento, como las de la Xunta y Diputación, permanecían ayer en alerta ante la previsión de que volviese a nevar durante la madrugada de hoy.n