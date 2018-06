Mantenimiento del CHUO suma ya 100 días en huelga

Los trabajadores del servicio de mantenimiento del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) cumplieron este lunes 100 días de huelga, en reclamación de incrementos salariales tanto en el plus de toxicidad como en los fines de semana trabajados. "Mantemos a folga indefinida porque a empresa concesionaria do servizo, Ferrovial, non atendeu ningunha das nosas peticións e si cédenos nunha cousa, quítanola doutra banda", señala Indalecio Gómez, secretario provincial de Industria del sindicato CIG.

La plantilla de mantenimiento del CHUO reclama, entre otras cosas, "que se nos equipare cos compañeiros de Verín, que cobran un plus de toxicidade do 35% fronte ao 25% que percibimos nós", subraya el representante sindical, que resalta el hecho de que "hai máis traballo nun hospital da envergadura do CHUO que o que poida haber en Verín".

Además, reclaman que los fines de semana trabajados "teñan algún tipo de compensación, como ocurre con outros traballos realizados no fin de semana noutras profesións".

Los 13 trabajadores en huelga -el décimocuarto se ha desmarcado de ella- están obligados en este momento a cubrir los servicios mínimos "que son do 50%, algo que consideramos excesivo e que xa recurrimos", señala Gómez.

Ferrovial Servicios, por su parte, asegura que mantiene "abiertas las negociaciones con los trabajadores, en las que también participa el Consello Galego de Relacións Laborais". Añade, por otra parte, que la empresa "está trabajando en fórmulas que permitan un acercamiento de posturas que sirva para poner fin al conflicto".

De momento, los trabajadores mantienen su huelga indefinida, a la espera de la próxima reunión con los mediadores. "Hai prevista unha esta mesma semana, pero aínda non nos concretaron a data", señala Gómez.