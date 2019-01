Manteros a tiempo parcial: la policía fracasa en su objetivo

Los manteros volvieron este viernes a hacer su agosto en la principal calle comercial de la ciudad. La presencia policial intermitente los disuade por momentos, sobre todo por la tarde, pero mientras Subdelegación del Gobierno y Concello se tiran los trastos a cabeza, estos "empresarios de la calle" siguen acampando en determinadas horas del día con total impunidad, conscientes de que su actividad es ilegal y causa un importante agravio en el gremio de comerciantes de la ciudad.

En pleno periodo de rebajas ya iniciado, los manteros hacían sus particulares ofertas ya por la mañana, con cedés de música desde 0,50 euros como reclamo principal. Por la mañana y por la tarde repitieron los mismos actores y en el mismo emplazamiento, la calle del Paseo en la esquina con Concordia.

Pese a que las autoridades dijeron haber tomado nota del problema ocasionado por la presencia del top manta durante la campaña navideña, parece que con la de rebajas tampoco se les ha alejado por completo del centro.

Reuniones

La Federación de Comercio habló esta misma semana con el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, y con el subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, para transmitir sus inquietudes al respecto. Tanto los primeros, de quienes depende la Policía Local, como los segundos, que dirigen la Policía Nacional, se entrelazaron reproches por el tema de las competencias, pero los comerciantes lo tienen claro: "Son los dos responsables. Esto no puede ser. Hay un cabreo muy creciente en el sector porque no vemos que haya sensibilidad alguna con nosotros, mientras parece que sí la hay con los que están en el top manta", señala Beatriz Gómez, presidenta de la Federación de Comercio de Ourense. Asegura que no tienen "nada contra ellos", pero reclama que ejerzan su profesión de forma legal: "Hay una zona en la feria donde podrían estar si pagan su tasa".

"Hay gente que ya quería salir con mantas al Paseo"

Reconocen que el top manta "no es el problema" del pequeño comercio, pero, en palabras de Beatriz Gómez, es "un factor más" para ahondar su crisis. Subrayan que no tienen problema con los manteros, pero sí con la permisividad: "Tuve que parar a gente que ya quería salir con la manta y sus productos".