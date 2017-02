Manuel Baltar: "Cualquier cuestión se puede convertir en una oportunidad y así lo hacemos"

Con todas sus expectativas colmadas, el presidente del ente provincial ourensano, Manuel Baltar, hace un balance muy positivo de su trayectoria.



¿Estos días son especiales?

Es fácil acordarse de eso. Son 2.560 días -la entrevista se realizó el jueves- desde que fui elegido presidente del partido, reelegido dos veces después, y eso posibilitó que el 6 de febrero de 2012, hace 1.860 días, fuese elegido en la Diputación. Claro que se recuerda ese momento, un paso más caracterizado por una trayectoria vital de creer en Ourense y considerar que el partido en el que milito es el que mejor puede protagonizar el futuro de la provincia.

¿ Ha cambiado mucho el partido?

Ha habido ocho convocatorias electorales, hemos tenido los mejores de la historia en elecciones generales, en 2011, y en autonómicas, que fueron las de septiembre de 2016. Nos estamos preparando para conseguir los mejores en unas locales. El partido se ha renovado en un 80%, no solo los actuales candidatos o presidentes locales. Hemos hecho más congresos que cualquier formación política de cualquier provincia, ninguna otra puede presentar un registro de actividad política. Tenemos el único comité ejecutivo con mayoría femenina, dinámico, con avances en transparencia que nadie ha hecho. Los resultados están a la vista. Y lo más importante es la actitud, no nos llega, queremos más. El papel del PP en Ourense todavía está por escribir su límite, escribiremos la página más importante del municipalismo.

¿Tuvo que unir a un partido dividido tras el congreso de 2010 en el que fue elegido?

En el 2010 hubo dos personas que querían dirigir el partido. Yo me presenté, con 70 actos para llegar a 7000 militantes, fui el que obtuvo la confianza y esas diferentes posiciones se acabaron al clausurar el congreso. Para mí la palabra división no existe, en política sumar es multiplicar y es a lo que me dedico todos los días.

¿Se siente valorado el PP ourensano por Santiago y Madrid?

Formo parte de ese núcleo duro porque estoy en el comité de dirección del partido en Santiago. El PP de Galicia lo es porque hay uno de Ourense que registra, elección tras elección los mejores resultados, y también la mayor participación, que legitima más. La relación es sensacional, excelente, y lo mismo pasa con la dirección nacional.

A nivel personal, ¿ha cambiado mucho Manuel Baltar?

Cambio todos los días. No soy nada parecido al de mañana ni al de ayer, me renuevo constantemente y creo que ese es el secreto de la política, mantener la ilusión, la garra, la tensión, ser capaz de innovar porque el terreno político está dotado para ello. Tengo un equipo de personas fantástico tanto en el partido como en la Diputación y lo que ha cambiado es el asumir la responsabilidad de dirigir, que la última llamada antes de cualquier decisión sea la que recibe el presidente. En este sentido, me siento perfectamente capacitado para seguir haciéndolo.

¿Asumir el mando de la Diputación fue un sueño cumplido?

No era ninguna aspiración, a mí no me costaría nada mañana estar fuera de la política. Tengo colmada cualquier ambición política y tengo muchísimas cosas que hacer y disfrutar al margen. No entiendo la política como un ansia de permanencia. Lo entendí en su momento y fue el partido el que me propuso liderar esto, renuncié a una situación más cómoda como la mesa del Parlamento para gestionar la Diputación y los resultados están a la vista.

¿Cuáles son?

El primer mandato, con el plan Ourense 92, fue el de la recuperación económica de la institución en los peores momentos económicos de la historia. Nunca la Diputación estuvo tan bien como ahora, nunca debió menos, una reducción espectacular desde el 116% al 15%. Tenemos el reconocimiento a la entidad más transparente, redujimos el plazo de pago a proveedores, incrementamos presupuesto. En el segundo mandato, estamos logrando el posicionamiento de la “marca Ourense” nos llaman desde todas partes para hablar de innovación.

Dice que no le costaría estar mañana fuera de la política.

Hoy por la tarde, al acabar la entrevista.

¿Tiene fecha de caducidad?

No me lo planteo así. Tengo absoluta libertad, estoy en un cargo en el que alguien que quiere Ourense como yo y tiene un proyecto de provincia lo puede ejecutar. Pero hay aspectos muchísimo más importantes, como la familia. No me gustaría estar 20 años más, en absoluto. Mi fecha de caducidad significa que me levante una mañana sin un ápice de ilusión más que el día anterior. Siempre digo los días que llevo porque los cuento, para mí es un reto cada día hacer cosas por Ourense y la satisfacción es comprobar que están ahí los resultados. Hay un plan termal que no había, un centro tecnológico consecuencia del proyecto de provincia inteligente, el posicionamiento de la "marca Ourense".

¿No se ve en otro puesto político?

El salto para mí se pega siempre hacia Ourense. He estado en Santiago diez años como diputado, fui vicepresidente del Parlamento y no hay mayor aspiración para mí que hacer cosas por Ourense. Desde la Diputación y desde el partido se hace mucho y bien por Ourense.

¿Le preocupa la situación judicial en la que está inmerso? ¿La interpreta como el lunar en su gestión?

Ni un segundo de preocupación, es una falsedad utilizada políticamente que deja al descubierto la vileza y miseria de alguna gente. Me ha hecho mucho más fuerte.

¿Cambiaría algo de lo que ha hecho hasta ahora en la Diputación?

Mi actitud no es la de expresar nada negativo, cualquier cuestión, todo, se puede convertir en una oportunidad y lo estamos haciendo. De la nada salen programas y planes que implican dotaciones económicas como las ayudas a la natalidad, el plan de empleabilidad, renovar un compromiso con Abanca para poner a disposición de la provincia 21 millones. Somos un gobierno cooperador, cualquier cuestión perceptible la estamos llevando a cabo, no hay una excusa económica.

¿Había una losa económica?

Claro. Ahora podríamos afrontar una gran operación de crédito, tenemos capacidad por la gestión. Vamos a llegar a mayo del 2019 con deuda cero, estamos implementando la administración electrónica, la provincia inteligente. La senda y el camino están perfectamente marcados.

¿Qué supondrá la deuda cero?

Que se sepa que la institución más representativa de la provincia no debe nada es un orgullo, porque está preparada para afrontar cualquier problema, poner en marcha ayudas extraordinarias para cualquier circunstancia. Eso se valora, se ve en procesos electorales. Y si hubiese uno específico para la Diputación, se vería. Tenemos un proyecto y un líder.

¿Ve posible la elección directa de los diputados?

Más pronto que tarde será una realidad. No somos nosotros los legisladores pero queremos que se visualice que así los ciudadanos se sentirían más partícipes del rumbo de esta institucion.

¿Lo planteará en el inminente congreso nacional del PP?

Ya está en una ponencia, los máximos responsables saben que hay que afrontar cambios en el régimen electoral general.

"EL RETRASO DEL AVE ES LÓGICO"

Baltar valora positivamente la nueva fecha para el estreno del AVE gallego, destacando el compromiso del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy.

Dice que sus aspiraciones políticas están colmadas, pero supongo que le hará ilusión ver llegar el AVE al frente de la Diputación.

No especialmente, me gustará utilizarlo como a todos los ciudadanos, no es una cuestión de estar en la foto. Quiero tener la oportunidad de estar a poco más de dos horas de Madrid.

Tercer trimestre de 2019. ¿Será la fecha definitiva?

Yo puedo hablar de lo mío, que somos la primera administración en aprobar los presupuestos, tener los planes y ayudas listos el 1 de enero. Pero yo no soy presidente del Gobierno central ni ministro de Fomento. Conozco muchísimo a Íñigo de la Serna, sé que es una persona comprometida y tiene el encargo de Rajoy de que es prioritario y que la entrada a Ourense hay que hacerla. Han dicho esta semana que el tercer trimestre de 2019 y yo me creo esa palabra porque lo han dicho teniendo en cuenta sesudos informes técnicos, es una fecha cierta.

Entenderá que mucha gente tenga dudas, vistos los cambios de fechas desde hace años.

Lo entiendo perfectamente. Lo que no puede ser es que aquellos que han sido culpables de tener el país un año parado, que han sido incapaces de dejar gobernar en diciembre de 2015 al que después han dejado, sienten ahora cátedra.

¿La culpa del retraso es solo del año de gobierno en funciones?

Si llevamos un año con un Gobierno en funciones, parece lógico el retraso.

Cambiando de tema. ¿Le preocupa el incremento de parados de 2016 respecto al año anterior?

Es la principal preocupación de todos. Tener empleo significa tener acceso a una vivienda. Siempre ha formado parte de nuestras prioridades, contribuimos al mantenimiento del empleo con la gran cantidad de obra pública que generamos a través de los planes provinciales, hemos puesto una línea de ayuda específica como el plan de empleabilidad y, en definitiva, colaboramos con todas las organizaciones empresariales porque son ellos quien son capaces de apuntalar empleo.

¿En qué ayudará el Consello Social Provincial?

Hay un espacio de participación y diálogo que las administraciones tenemos que impulsar. Era una de las cuestiones del plan 15-19 y queremos contar con la valiosísima opinión de estas entidades, visualizar su trabajo. Tendremos un foro provincial y un evento de carácter nacional para que sea Ourense donde se presenten las últimas novedades en este terreno. Era un foro que no existía y el tiempo nos dará la razón.

El Día das Letras Galegas recordará a Carlos Casares. ¿Qué hará la Diputación?

Estamos volcados, hemos duplicado la ayuda anual a la Fundación Carlos Casares porque es uno de los grandes, no solo de nuestras letras, sino en el ámbito personal. Queremos celebrar el 2017 como debemos hacerlo, con todo el reconocimiento. Contamos con el ayuntamiento de Xinzo y va a ser un año de proyectos conjuntos que, sin duda, harán que no quede el homenaje solo en este año. Llevábamos tiempo ya sin que se le dedicase a un ourensano.

¿Siente que Ourense está discriminada por otros gobiernos?

No, mi discurso no es derrotista, alarmista y fácil, eso no soluciona absolutamente nada. Tengo una administración que es capaz de hacer cosas con todos los ayuntamientos, con otras administraciones, incluso aportando económicamente. Se escucha la voz de este gobierno, creo que quien ejerce ese discurso, tiene un problema importante, el localismo y el reduccionismo cantonalista que no tiene que ver con la visión de hoy en dia. Evidentemente, todos queremos más pero vamos a asistir a la inauguración de uno de los mejores hospitales de Europa, tenemos un Pazo de Xustiza renovado, una autovía a Celanova, estamos en una provincia con proyectos de futuro.

En el tema termal, mostró su intención de convocar a Concello de Ourense y Xunta para impulsar el balneario de la ciudad. ¿Hay alguna novedad?

Vamos a fijar una reunión para definir la parcela. Tenemos todos los mimbres para hacerlo, incluso para superar la traba urbanística con un procedimiento especial. Será el momento de buscar inversores y no va a haber ningún problema. El PP de Galicia llevaba en su programa esto y será una realidad.

Hace unos días el PSOE descartaba cualquier apoyo a una moción de censura en la ciudad. ¿Temió en algún momento por la alcaldía?

No. En el momento en que hay un grupo, Democracia Ourensana, que no cuenta para nada en los cálculos, nunca he tenido desde el resultado electoral ninguna duda. Los ciudadanos están comprobando lo que hay, recordemos la posibilidad de que el COB hubiese jugado en la categoría más alta del baloncesto español.

¿Es Jesús Vázquez la persona ideal para liderar el Concello?

Encabezó ese proyecto y es quien lidera con tranquilidad, pero el PP tiene un banquillo excepcional, no dependemos de una persona en ningún ayuntamiento, hay un grupo de personas perfectamente aptas para liderar un proyecto.

¿Será el candidato en 2019?

Existen comités locales, no puedo decir ni quién va a ser el presidente de la Diputación en 2019. Soy un hombre de partido, extremadamente prudente y en su momento el que considere se presentará. Yo no puedo ir contra nadie que pueda creer que tiene un proyecto y lo quiera exponer. Pasa lo mismo en la provincia, no existe esa dictadura que hay en otras formaciones, de los que no se conoce una sola foto de una reunión de su comité, si es que existe.

¿Ve posible perder la Diputación?

No, porque pulso la provincia todos los días. Tal y como están las cosas, no contemplo esa posibilidad, lo decidirán los ciudadanos en su momento.