Manuel Baltar: "No puedo poner buena cara al que hace del odio su forma de política"

Con casi un año y medio del actual mandato consumido, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar Blanco, ve a Ourense en la dirección correcta y ve lógico el cambio en la portavocía del PSOE, del que dice que había "tocado fondo".

Un año y medio después, salimos del bucle electoral. ¿Condicionaron tantos comicios seguidos la gestión?

Hay que tener en cuenta que nosotros nos dedicamos a la campaña, pero seguimos gobernando. Otros, que aparecen aquí tres horas los últimos viernes de cada mes, tienen todo el tiempo del mundo para hacer campaña. Es un plus de responsabilidad hacer campaña para aquellos que no dejan de gobernar, porque el resto no tienen responsabilidad de gestionar cuentas públicas ni proyectos. En todo caso, no he notado ninguna diferencia porque presido un partido que gobierna todos los días del año, con independencia de los 15 días de campaña. Son 24 horas enteras dedicadas a Ourense, que es gestionar y a la vez hacer un partido cada vez más grande, lo estamos consiguiendo, eso nos da más credibilidad, capacidad para hacer cosas y mucho ánimo para estar hoy con más fuerza que ayer y menos que mañana, porque si tenemos algo que resaltar es nuestra capacidad permanente para innovar.

¿Qué balance hace del debate sobre el Estado de la provincia de la semana pasada?

Solo hay tres provincias en España con este tipo de pleno, es una idea más que interesante, una mañana para hablar de política, de la gestión del gobierno provincial y, en ese sentido, nosotros somos los más interesados. Lo venimos pregonando desde siempre, forma parte del ADN de esta institución estar siempre a la vanguardia de la iniciativa política. El debate, el himno, el congreso de San Martín de Tours, la exposición "Voces de Ourensanía", todo supone avanzar en la identidad de Ourense. Nunca antes se habían planteado, en otros territorios ni se lo plantean y si lo hacen es siguiendo el ejemplo de Ourense.

Manifestó en ese debate que, cada vez, más gente creía en Ourense. ¿Por qué?

Entiendo que el victimismo no es un buen compañero, lo que lleva a resultados positivos es interiorizar un orgullo de pertenecer a un colectivo y la autoestima, en este sentido, es fundamental. Criticar y decir siempre que estamos no sé donde es lo más fácil, lo puede hacer cualquier persona sin necesidad de estudiar, formarse. Hablar mal es fácil, se hace rápido y es comodísimo. Basta ver un debate político en esta Diputación para ver quién presenta cuestiones a favor de Ourense y para ver quién tiene fijación por una determinada persona y se levanta cada mañana para ver cómo voy a fastidiar.

Habla del trabajo de la oposición. Hubo un cambio de portavocía en el PSOE. ¿Qué espera de ese cambio?

Es importante cuando uno llega a una institución y representa a los ciudadanos tener respeto, educación. A la vista está para cualquiera, sea en este planeta u otro, que el respeto y la educación no han sido la nota predominante en absoluto en estos meses. Se ha incorporado un nuevo grupo con la única ambición de protagonizar diez minutos para dar contenido a una televisión, que es el que instaló en el Ayuntamiento de Ourense la crispación y ha perdido más de la mitad de apoyos en un año con un mensaje que el electorado no ha comprado. Con respecto al PSOE, imagino que se habrán dado cuenta de esa estrategia de ignorancia, falta de escrúpulos y de educación. Han tocado fondo, no había política provincial del PSOE, ahora están en la línea de recapacitar. Con el respeto y la concordia, se puede llegar a acuerdos y dar una imagen, de cara al electorado, de fiabilidad. Pasar una mañana escuchando los mayores improperios, pues no.

¿Había alguna relación con Ignacio Gómez?

En absoluto.

¿Con el nuevo portavoz, Francisco Fraga, espera tenerla?

Estoy abierto siempre a hablar con todo el mundo, lo que no admito es la falta de respeto y el ataque personal, eso es incompatible con una buena relación. No puedo poner buena cara a alguien que hace del odio su forma y motivación para la política. Es la primera vez que me ha pasado, con ese individuo, cualquier otro de los siete está a años luz del respeto y educación que ha demostrado ese sujeto cuando estuvo de portavoz. Estoy dispuesto a aprender de todos, pero no a perder el tiempo.

Anunciaba en el debate sobre el Estado de la provincia que el siguiente plan de mandato se llamaría 72-73. ¿Tan seguro esto de revalidar el gobierno?

Absolutamente. No solo se mira en campaña, es el pulso diario. Por este despacho, por cualquiera de esos 7.273 kilómetros cuadrados de la provincia, me encuentro con muchísima gente y me dicen cómo ven la situación, que no hay alternativa. Para mí esa es una especie de cuestión trampa, yo quisiera una alternativa potente, empecé esta legislatura llamando a la oposición alternativa de gobierno, ahora es imposible que se les llame así, no han asumido esa vocación. Nos plantamos con las manos totalmente abiertas, incluso un diputado de la oposición preside una comisión -Fraga, la de Economía-, tienen más medios y personal que nunca. Después llegan con que no se trata un tema por urgencia cuando lleva más de un año planteado. Se hubiera solucionado registrando ese papelito un día antes. Si tuviera una oposición leal y responsable, este gobierno tendría capacidad de mejorar más, sería un acicate pero es imposible, no hay alternativa.

¿No teme la autocomplacencia?

Absolutamente no. En la complacencia puede caer un gobierno que no tenga metas, retos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en cuatro meses, en un año. Y si no llegaba con eso, aportamos en el debate sobre el estado de la provincia otras diez cuestiones, más las 12 mías a mayores, a las que se añadirán muchas más que surjan porque este es un gobierno esponja, atento a cualquier circunstancia.

La oposición sostiene que no se atienden las necesidades reales de la provincia.

Pienso que tendrían que leer más, cualquiera que lea un manual de política comparada, sabe que es el recurso más pobre que se utiliza. Pido un poco más de esfuerzo, cuando presento un proyecto, un evento, no hay nadie de la oposición y son los primeros en criticar. Te quita toda la credibilidad criticar algo con frases pueriles y que las puede pronunciar cualquiera. Para mí, la política es Ourense, otros no pueden decirlo.

El reparto de las subvenciones ha sido otra de las críticas. Dicen que es partidista y arbitrario.

Son las cuestiones de siempre. Desde que estoy aquí, creo que la ayuda más alta que se ha dado es al Concello de Ribadavia y cuando vienen los alcaldes que reciben subvenciones no dicen nada de eso. Es desinformación, repetición de los clichés e ignorancia más absoluta. Aquí hacemos todo con un tratamiento totalmente igualitario, en absoluto veo el color político cuando viene un alcalde, hemos aceptado todos aquellas propuestas racionales.

“EL AVE SIGUE SIENDO PRIORITARIO"

La gestión económica de la Diputación, la resolución de la convocatoria de fondos europeos del proyecto con los concellos del área de Ourense o la situación de las obras del AVE son abordadas por el presidente del gobierno provincial.

La Diputación lidera el proyecto DUSI con la ciudad y otros concellos para lograr fondos europeos. ¿Qué pasó para no lograrlos en la primera convocatoria?

Pasamos la nota de corte, es un proyecto bien fundamentado, sabíamos que podía pasar y que sería en la segunda fase cuando podríamos materializarla. Significa un importante desembolso también para la Diputación, entre dos y tres millones, porque es cofinanciada. No hay que retocar nada, está bien planteado. Por razones presupuestarias, ya que hubo un aluvión de peticiones, no pudo ser, pero espero que se concrete.

Estamos cerca del cierre del ejercicio. ¿Qué resultado económico se espera?

Intuyo un remanente de tesorería elevado, la capacidad de gestión de esta casa es alta, los funcionarios saben interpretar perfectamente las directrices políticas. Estamos hablando de que aprobamos en septiembre los presupuestos, nadie más lo ha hecho. En el pleno de ayer -por el viernes-, aprobamos órdenes de cooperación para que entren en vigor el 1 de enero, eso ayuda a más seguridad jurídica, garantías de cofinanciación. La oposición sabe cuando se aprueban los presupuestos y nunca viene con propuestas.

¿El presupuesto de 2017, ya aprobado definitivamente, podría variar con las cuentas del Gobierno central?

Si lo varía, es en positivo. Cuando hicimos la previsión, sabíamos que iba a haber una nueva liquidación con una cantidad extra, pero somos realistas.

¿Cómo está el proyecto “provincia inteligente"?

Es el futuro, pivotar desde la Diputación los 92 ayuntamientos, que no haya necesidad de ir a una oficina, que todo se pueda solucionar a través de un dispositivo. Es eficiencia en la gestión y tener una administración al instante. A principios de 2017 se determinará la ubicación del centro tecnológico y marcará un antes y un después.

Sobre la alta velocidad. ¿Le preocupa el retraso en los plazos?

Recuerdo el debate de investidura de Pérez Touriño como presidente de la Xunta en 2005, cuando comprometió la llegada del AVE en 2012. Él había sido secretario de Estado de Infraestructuras y el noroeste estaba sin ninguna traza. Ha habido un hecho que no se le escapa a nadie, determinado partido ha tenido que ceder para que gobernase quien lo viene haciendo habitualmente, ese año perdido es muy importante, ya que un Gobierno en funciones no tiene la misma capacidad. Intentaré por todos los medios que se cumplan los plazos, pero un parón de un año no va a favorecer eso. En quien tengo puestas mucha confianza es en Íñigo de la Serna, el nuevo ministro de Fomento. Ya le transmití que la entrada del AVE por Ourense tenía que seguir siendo, y me consta que será así, la prioridad. Será un elemento transformador para la provincia.

Feijóo dice que lo importante es que llegue, con o sin variante exterior desde Taboadela. ¿Le preocupa que este tramo caiga en el olvido?

Nos encargaremos de que no sea así. Estamos hablando de una infraestructura que va a catapultar a Ourense. Lo que ha dicho Feijóo es que tiene que llegar el AVE, que las otras cuestiones, a lo mejor, no hay que tomarlas en el minuto uno, pero no desecharlas. Es una cuestión de que sea real la llegada.

Esta semana comunicaba que Ourense liderará el “Pacto Termal Nacional". ¿Qué supone?

En primer lugar, que somos una provincia que cree en el termalismo. Ourense no es una isla, esta Diputación ha creído en el termalismo, tenemos un plan provincial ejecutado al 50%, programas sociales, nadie tiene dudas de que Ourense es la provincia termal. Falta lo más importante, el gran hotel balneario en la capital, un elemento tractor decisivo. Cuando tengamos eso y la alta velocidad, habrá cambiado algo importante en la historia de Ourense.

¿Le preocupa que siga abierta la causa judicial contra usted?

No me preocupa porque no hay nada, todo nace de una gran mentira y un gran chantaje al que se han sumado personas que no pensé que tuvieran tanta miseria dentro, preocupación cero, no ocupa ni una milésima de mi tiempo.

Con el fallecimiento de Rita Barberá, compañeros suyos del PP criticaban los juicios adelantados en los medios. ¿Qué opina?

Aconsejaría a cualquier persona que la acusen de algo y que sufra la pena del telediario. Estamos cambiando la presunción de inocencia por la de culpabilidad. Es como si yo salgo ahora y digo que un señor hizo no sé qué, y por el hecho de que tengo cierta notoriedad pública, todas las miradas se centran en esa persona. Esto no es así, hay un poder judicial y unas sentencias, seamos respetuosos. Lo que ha pasado con Rita Barberá es un ejemplo de irresponsabilidad y de una conducta mezquina.

El lunes -por mañana- se reúne con el alcalde de Ourense. ¿De qué hablarán?

Trataremos temas de gestión compartida dentro del Comité Permanente de Cooperación, una iniciativa pionera en España. Ourense ha entrado en los planes provinciales por primera vez, hemos vuelto al Festival de Cine, sin duda veremos cuestiones que tienen un objetivo claro, beneficiar a los ciudadanos.

¿Le preocupa la situación política de la ciudad, con problemas urbanísticos, sin presupuestos?

Me preocupa que no haya un gobierno sólido y los ciudadanos lo tienen que ver. Aquí hay una administración que funciona, que hace las cosas a tiempo, ¿por qué no en la capital? Hay una fuerza que ha tenido ocho concejales, que fue irrelevante con dos y lo sigue siendo ahora, nadie quiere pactar con ellos. Ese bucle tiene fácil solución, pero a través de las urnas, el 26 de mayo de 2019.

¿Ya están preparando esas elecciones?

Tenemos el 70% de los números uno decididos, hay que seguir profundizando en el contacto con la ciudadanía para obtener un resultado histórico, como ya tuvimos en las Generales y Autonómicas.