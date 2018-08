Manuel Caride "Macaco": “La estética del Puente es como un túnel del tiempo que te lleva a principios del siglo XX"

Al pasar por primera vez por la obra centenaria, "Macaco" sintió que aquello era un viaje en el tiempo, atraído por la estética modernista de la construcción que trajo el progreso y conectó la ciudad. Ahora, recupera aquellas sensaciones con su lámina, un trabajo a acuarela y témpera en el que el azul es el color protagonista. "Busqué una imagen rotunda en la que el protagonista fuese el metal", cuenta. La visión de este dibujante de Amoeiro, que se regala mañana con el periódico, es la novena entrega de las once que La Región incluye cada miércoles en las páginas del periódico, en el marco del programa conmemorativo de los cien años del puente.

El agua y el cielo tienen protagonismo en su lámina. ¿Por qué esta apuesta?

Es un puente que me gusta mucho, la fama la tiene el Puente Romano, pero el Puente Nuevo, desde que llegué a Ourense, me pareció muy bonito con ese toque de principio de siglo y la combinación de metal y piedra. Fue ese azul del metal el que me inspiró, al ponerle luz, es como "revalorizar" el monumento en sí, mostrando de alguna forma el amor que le tengo.

Dice que fue un proceso creativo rápido. ¿Se lo tomó como un reto?

Sí. De un día para otro lo confeccioné. Es un reto que te hace ponerte las pilas y sacar cosas que con más tiempo no sacarías adelante y, por tanto, no tendrían ese valor.

¿Cómo diseñó la obra?

Trabajé sobre una cartulina de un tono azul que me pudiese valer para el color base del cielo y del agua. Después trabajé con acuarela y, sobre todo, con témpera. Quería darle al Puente Nuevo una imagen de mucha luz, una imagen del monumento que fuese rotunda. Es una perspectiva desde el puente del Viaducto , a la altura del agua, e hice que se vieran las bases de piedra. Y en el centro, el protagonismo es para el metal.

¿Contento con el “rápido" resultado?

Sí, me convenció bastante al final. Fue otra forma de trabajar.

Como artista, ¿cree que es un puente más inspirador que otro? ¿Le ha dado más pie a la imaginación?

Sí. La estética de este puente es más cercana que la del Romano. Aunque hayan pasado cien años, siento esa "cercanía", que me trajo siempre. Este tipo de construcción que combina el metal y la piedra siempre me ha llamado la atención. El metal, a principios del siglo XX, se usaba mucho en estas construcciones. Esa estética con materiales nuevos para aquella época me transmite mucho, porque me traslada allí, a principios del siglo.

Y el Puente Nuevo, ¿a qué recuerdos le traslada?

Yo nací en Ourense y me crié en Francia. No volví hasta la adolescencia y cuando llegué, una de las primeras veces pasé por allí y me dijeron "este es el Puente Nuevo", me encantó la estética. Es como si fuera un túnel del tiempo que te lleva hasta principios del siglo XX. El Art Nouveau y ese tipo de estética siempre me han gustado.

¿Qué otra infraestructura ourensana dibujaría?

Me atrae mucho el puente del Viaducto, por la magnitud del mismo. De hecho, en la lámina de Miguel Robledo, hace una referencia a él. Ya lo he felicitado. El Milenio ya lo tengo más que controlado, y sí, tiene su punto.

¿En qué proyectos trabaja?

Trabajo en mi casa de Amoeiro, me gusta el confort y la tranquilidad del campo. Ahora estoy con una exposición de 30 láminas, acuarelas de figuras masculinas del rock, que se exhibirán en el Rock Club, en la rúa Hernán Cortés, próximamente. Son representativas porque he crecido con ellas. Las tengo como oro en paño. Hay de Elvis Presley, de Chuck Berry, de Kurt Cobain... Además, ya estoy preparando otra muestra de otras 30 figuras femeninas del rock.