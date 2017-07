Manuel Mosquera: “Este barrio se muere, este barrio está enfermo”

"Este barrio se muere, este barrio está enfermo. La población está envejecida y tenemos una falta alarmante de plazas de aparcamiento”. Manuel Mosquera, vicepresidente de la Asociación de vecinos de A Carballeira describe así el barrio.

No parece que sólo la falta de aparcamiento pueda acabar con un barrio, ¿no?

Acaba porque gran parte de las viviendas son viejas, y cuando se construyeron no era necesario hacerle plaza. Ni ascensor, por eso hay mucho cuarto piso al que subir andando. A este barrio vino a comprar piso mucho emigrante de la comarca de Celanova, gente que tenía 30 años y muchos de ellos ni coche. O uno a lo sumo. Y subían las escaleras de tres en tres. Lo hicieron con aras a la jubilación, pero cuando llegó ese momento ya no estaban tan ágiles y encima no tenían donde aparcar. Terminaron alquilando o vendiendo la casa. Y los nuevos inquilinos tienen poco nivel adquisitivo, los alquileres son bajos porque no hay servicios.

¿Cómo se soluciona?

Con aparcamientos alternativos, no hay otra. Aquí mismo en la calle Marcelo Macías tenemos un gran terreno abandonado. Es tan fácil como hablar con el dueño y negociar.