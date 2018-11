Manuela Martínez: "Me vuelvo muy feliz de ver lo bien que está Galicia"

María Manuela Martínez Vázquez tiene 84 años y vive en Argentina desde los 16. Volvió a Galicia como beneficiaria del Programa “Reencontros na Terra”. En Buenos Aires, conoció a un gallego, ourensano y de Celanova como ella, con el que se casó. Lo perdió hace año y medio, “después de 59 años de felicidad”, comenta. Disfrutando los últimos días en Galicia, María está en Celanova, en la casa de su sobrina, Manuela Yáñez.

María emigró a Argentina con 16 años, con una hermana mayor, que tenía 23. “Solo yo se lo que lloré”, recuerda. Al llegar a Argentina empezó una nueva vida. “Yo trabajé mucho en casa, cosiendo y tejiendo. En aquellos años ni televisión había. Hacía un jersey al día. Y los vendía. Fui aprendiendo, y así llegué a hacer colchas, almohadones, cortinas, forraba sillas. Era un trabajo que me gustaba, y lo hacía en casa porque había que atender a los hijos, que no teníamos quién los cuidara”. Antes, aún soltera, María había trabajado en la mítica fábrica de “Alpargatas”, pero el nacimiento de los hijos, tuvieron una pareja, la obligó a trabajar desde casa. Vivió en lo que por llaman Gran Buenos Aires, entre las localidades de Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora y Temperley, a poco más de 15 minutos del centro de Buenos Aires.

Morriña

En 1996, cuando ella y su marido se jubilaron, vinieron a España pero, a pesar de la morriña y de los deseos de volver a casa, fueron a Tenerife. La poderosa razón no fue otra que su hijo había tomado el camino de la emigración, haciendo el camino inverso al de sus padres, y vivía en Tenerife. El hijo de María había sido combatiente en la guerra de las Malvinas. Dice que trataron tan mal a los combatientes, que su hijo no lo soportó y decidió marcharse de su país, Argentina.

Pero María Manuela Martínez, más que hablar de Argentina, quiere hablar de “su” Galicia y de la maravillosa experiencia que dice estar viviendo. “Ha sido todo impecable. Nos han tratado de maravilla. Desde que llegué al aeropuerto, en Buenos Aires, no tengo queja de nada. En Ezeiza nos esperaba gente de la Xunta. Y en Madrid. Y al llegar a Vigo también. De allí fuimos a Carballiño y nos trataron de diez. Mariana y Loly, las chicas que nos ayudaban allí son unos ángeles. Sólo tengo palabras de agradecimiento”. “Me alegra ver a los gallegos estudiar. Yo quería estudiar, pero no pude. Vuelvo feliz de ver lo bien que está Galicia. Y porque tengo ganas de ver a mis 4 nietos”.

Ligazons familiares agora recobradas

O obxectivo do programa “Reencontros na Terra” é permitir aos participantes redescobrir, non só as súas raíces, tanto de tipo cultural e social como familiar, senón ademais poñerse en contacto coa realidade do seu país de orixe mediante actividades que posibiliten o coñecemento da Galicia actual, o encontro coas familias, e o intercambio de experiencias co resto das e dos participantes. Aínda que todas as e todos os participantes deben ter 65 ou máis anos de idade, condición “sine qua non” para beneficiarse do programa, a idade media supera amplamente esta cifra.

O programa desenvólvese ao longo de ata 45 días, con dúas fases diferenciadas. A primeira delas consistiu nunha estadía de dúas semanas, na residencia da Consellería de Política Social no Carballiño, en réxime de pensión completa, desenvolvendo actividades recreativas e culturais axeitadas aos participantes, e con excursións a distintos lugares para un mellor coñecemento da Galicia de. Entre os destinos das visitas planeadas inclúense Ourense, Allariz, O Carballiño, Ribadavia, Celanova e Santiago de Compostela, onde realizaron un percorrido pola zona monumental. A segunda fase consiste nunha estadía cos seus familiares de Galicia ata un máximo de 45 días. Trátase dun complemento á estadía “oficial” que supón para moitos dos beneficiarios unha oportunidade única de atopar as súas raíces máis senlleiras e persoais, e redescubrir as ligazóns familiares deixadas atrás, pero non por iso esquecidas.

A última edición de “Reencontros na terra” ofreceu a oportunidade a 134 maiores galegos de achegarse a Galicia para pasar ata mes e medio coas súas familias co que se eleva o número de beneficiarios destes programas a preto de 300 galegos maiores residentes no exterior só en 2018.