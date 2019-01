"Manzaneda e Trives quedamos excluidos da Ribeira Sacra por un decreto da Xunta"

Un independente, Domingo Diéguez González, encabezará a candidatura do PP para as Municipais en A Pobra de Trives. Acompañaránlle o equipo de goberno e membros da Agrupación Trivesa Independente (ATI).

Que atopou no presidente do PP provincial, Manuel Baltar, para dar o paso?

Atopei o apoio que viña pedindo para sacar a Trives da situación na que estaba ata o de agora. Foi unha decisión difícil. Teño que recoñecer que o PP que goberna a Xunta e a Deputación tiñan nun abandono sistemático a Trives. Cando empecei a sacar adiante proxectos atopei en Baltar a resposta e o apoio necesarios.

Como será a lista? Levará membros do PP?

Teño libertade para facer a lista e vou levar comigo á xente de ATI que queira vir. A incorporación de xente do PP está aínda por determinar neste intre.

O anterior alcalde, tamén de ATI, Francisco José Fernández Blanco, di que o grupo non se integra na lista e di que podería ir ás Municipais. Que opina?

Non teño nada que dicir. Está no certo cando di que ATI pode presentar candidatura. Eu o que digo é que os membros que estamos no equipo de goberno e formamos parte da agrupación, salvo dous que decidiron abandoar a política e un que xa non está connosco, os outros catro imos todos na lista do PP como independentes. Hai outros membros, que non son concelleiros, que nos acompañan e da lista de ATI non queda prácticamente ninguén. Se Francisco considera que debe facer unha lista, ten toda aliberdade.

Cando decidiu ir na lista do PP?

Falei cos meus compañeiros despois de sete ou oito meses de mandato. Cando vin os resultados e a aposta da Deputación hacia Trives. O meu predecesor fixo esa afirmación cando tomou a decisión de irse, entre outros motivos, por enfrontamentos que tiña cos seus compañeiros, como coa Deputación e incluso por diferencias respecto ao investimento que a Deputación estaba apoiando en Meisa. Nós estabamos a favor e el estaba en contra, estaba a favor da Xunta. A Deputación loitando polos investimentos e a Xunta poñendo obxeccións, apoiada por el.

Plantexan entrar no Xeodestino da Ribeira Sacra. Por que?

Somos territorio Ribeira Sacra, pertencemos á Denominación de Orixe de Ribeira Sacra, e, pola contra, intégrannos no Xeodestino Manzaneda-Trevinca. Cunha agravante: non nos permiten desenrolar o turismo a través do Xeodestino no que nos meteron. Manzaneda e Trives cremos que, pertencendo ao territorio da Ribeira Sacra e á Denominación de Orixe fumos excluidos por un decreto da Xunta.