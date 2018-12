El "Mapa do Medo" aumenta en Ourense: "Tentou bicarme e baixarme o pantalón"

Desde hace tiempo, las mujeres cuentan con un espacio en el que contar los episodios de miedo o acoso machista en Ourense. Se trata del Mapa do Medo, un proyecto social que empezó en Galicia y ya ha rebasado la frontera de la autonomía para servir en el resto de la geografía nacional. Incluso ha llegado a Reino Unido. Dicha herramienta trata de poner voz a las mujeres y poner sobre la mesa un problema social. Las mujeres siguen padeciendo el comportamiento machista. Ellas lo relatan.

A través de esta esta iniciativa, creada por la pontevedresa Jessyca Ocampo, las mujeres pueden contar sus desagradables experiencias. Con su testimonio, muestran un problema que se ha hecho epidemia en la sociedad española con casos como el asesinato de Laura Luelmo en Huelva o el de Diana Quer en A Pobra do Caramiñal.

El mapa refleja los testimonios femeninos que comparten la ubicación, pero también un breve relato de lo que allí les sucedió. En total, 14 personas han compartido sus experiencias hasta el día de hoy (19/12/2018) que les sucedió en territorio ourensano. Se ubican en su mayoría en la ciudad (8), sin embargo la provincia no es ajena a esta lacra. Dos en O Carballiño, uno en Untes, uno en Castro de Beiro, otro en la Ribeira Sacra y uno en O Barco de Valdeorras. A inicios de este año, el mapa constaba de seis testimonios en la provincia, ocho menos que en estos momentos.

Desde hace un tiempo también aparecen en el mapa los asesinatos machistas, en este caso el de Isabel Fuentes, que fue asesinada por su marido Aniceto Rodríguez en 2016.

Los testimonios "do medo"

Una de estas mujeres ubica su historia en la calle Río Mao de la ciudad a primera hora de la tarde de un día del 2012. Cuenta que un hombre de unos 70 años entabló conversación con ella, que de aquellas tenía 14 años. "O home, mentres sobaba o seu membro dende o peto do folgado pantalón, seguía a falar comigo e preguntoume se quería ter sexo con el. Ofreceume 5 euros", explica. A pesar de la negativa, el hombre insistió y le dijo "me la estás poniendo como un burro. Anda, ¿no quieres?". Cuenta que quedo "petrificada" y que se pudo marchar de allí cuando apareció el amigo por el que estaba esperando.

Otro de los testimonios se sitúa en la Ribeira Sacra, aunque no precisa fecha ni lugar exacto. Cuenta que se había desplazado hasta allí para trabajar en la viticultura de la zona. Señala que otro de los trabajadores le dijera que "tivera coidado" porque "hai moita burunganda que crece de forma natural e todos nós o sabemos". Explica que esta amenaza se lo dijo mientras la miraba de arriba a abajo. Una situación que le metió en el miedo en el cuerpo porque desde aquella "non vou sóla por camiños abertos e cortome de facer cousas porque non me fío".

Otra de las experiencias negativas que se pueden ver en el "Mapa do Medo" ocurrió en Castro de Beiro. Le ocurrió a una mujer cuando tenía 17 años y estaba en una de las múltiples fiestas que se celebran en la provincia. Señala que un chico que conocía le pidió dar una vuelta "co pretexto de que se atopaba mal polo alcoho. Ao chegar ó fondo do camiño deixou de finxir e empurroume contra un muro. Cunha man manoseume un peito ata sacalo fóra. A pesar de decirlle que parara, tentou bicarme e baixarme o pantalón, ata que conseguín librarme del e entón díxome 'ven imos o monte de detrás", relata la joven, que luego explica que tras su negativa el hombre se fue dejándola a ella "medio espida".

Otros testomonios:

En Ourense:

O outro día ía andando hacia a universidade que tiña un examen, cando vin a un home maior, como duns 70 anos que parecía desorientado. Parecía que uscaba unha calle ou que se había perdido. Mirabame moito e aqueime os cascos e viu xunta miña e dixome "hasta luego", quedeime pillada pero respondinlle e dínxenlle "chao". De repente colleume polos hombros e díxome "de dónde vienes" e eu díxenlle que tiña un exmen e me tiña que ir. Pero non me fixo caso do que lle dixen e intentou bicarme na boca. Enton eu collín, xirei a cara e díxome "íache dar un bico, non o queres?", e marchei correndo.

Xamáis pasei por aquí e moito menos indo sóla, pero tiña prisa e atallei por esta zona. Ó chegar casi ó fondo, xusto donde empeza a xirar a rúa, eu ía pegad á parede e vin que víña un chico de frente, de uns vintepico anos. Eu seguín coma se nada e cando chegoou á miña altura votouse cara mín con intencións de darme un bico e eu me tiven que votarme máis cara a dereita o que fixo que por pouco me dese contra a persiana dun garaxe. Tiña uns 15 anos máis ou menos.

En Carballiño