Mar de bolsas en el primer día de rebajas en Ourense

Día trepidante en las calles comerciales de la ciudad. Es cierto que ya no hay colas a las puertas de los comercios para entrar los primeros y coger esa prenda deseada como hace unos años, pero el primer día de rebajas era difícil encontrar a alguien en la calle Paseo y adyacentes que no llevara su correspondiente bolsa en la mano -algunos, con varias-. Lorena Vega es dependienta y tiene un presupuesto de 100 euros para esta temporada de rebajas "que ya me he pulido, le había echado el ojo a una chaqueta de cuero y un par de camisetas básicas que ya tenía fichadas; siempre compro el primer día de rebajas porque es cuando hay tallas, en dos días o tres se acaban y sólo quedan las muy pequeñas o muy grandes", explica.

Yolanda López atiende en la tienda Carmen Rey de la calle Lamas Carvajal. Los vestidos multicolores y frescos propios del verano son protagonistas en el escaparate y los expositores, mientras Yolanda López atiende a una clienta. "Esperamos que haya buen ritmo de ventas; de momento vamos bien", señala. "Hay más gente y se ve que sale a comprar con más alegría, después de tanta lluvia", apunta Ramón Moreno, que regenta Lila, tienda de bolsos y complementos.

Diego de Manuel, maestro de Primaria, iba "a hacer un cambio de ropa y me encontré con que había rebajas, así que compramos algo", señala. Aprovechó para llevarse "unos deportivos, que he ahorrado entre un 10 y un 20%", aunque mejor le ha salido a María Benito, profesora de Educación Infantil que le acompaña en este día de compras y que "iba a cambiar una americana y por el mismo precio he encontrado esa misma prenda en la talla que precisaba y tres camisetas; realmente estaba rebajada al 50%".

A algunas, como es el caso de Leticia Gómez, les ha sorprendido encontrarse con las rebajas a golpe del 29 de junio: "Ni siquiera sabía que teníamos rebajas, había quedado para tomar un café y aproveché para comprar un bañador, en el que me he ahorrado como tres euros".

Más claro lo tenía Sara Nogueiras Paredes, enfermera de profesión, que lo ha invertido todo en ropa. "Me habré gastado unos 50 euros de los 100 que tengo previsto invertir en las rebajas de este año, y tanto en ropa de verano como de invierno". Cuando se le pregunta que cuánto se ha ahorrado, señala que "sobre unos 50 euros". Nogueiras tiene claro que acude siempre "al primer día de rebajas, porque si no desaparecen las tallas".

El ir y venir de bolsas era constante durante la mañana de ayer en el centro de la ciudad y, aunque la tromba de agua que marcó la tarde no invitaba precisamente al paseo, los comerciantes consultados coinciden en las buenas perspectivas que este arranque de las rebajas augura. Sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de los clientes todavía no se han hecho con su ropa de temporada estival, que todavía espera en las tiendas.