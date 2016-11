En Marea pedirá explicaciones a Vázquez Almuíña por la condena al Sergas

En Marea ha solicitado este viernes la comparecencia del conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, para que explique la condena al Sergas por los "perjuicios padecidos por un paciente" ante la "espera excesiva" en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) y que, para este grupo, evidencia la existencia de "listas de espera interminables" en los hospitales gallegos.



En un comunicado, este grupo que encabeza Luís Villares, ha trasladado la "indignación" de los gallegos por las "enormes listas de espera que no se están disminuyendo por la práctica diaria de la propia Consellería" y ha acusado a la Xunta de "ocultar sistemáticamente dichas cifras, según ha denunciado la vicepresidenta del Parlamento y deputada de En Marea, Eva Solla.



La parlamentaria ha recordado que el Partido Popular aprobó una Ley de Garantías de prestaciones sanitarias "para facilitar la competencia de la pública con la privada" pero que no ha puesto solución al problema.



Por este motivo, este grupo parlamentario exigirá "una vez más" la publicación de las listas de espera estructuras para conocer la realidad y no la realidad maquillada que nos presenta la Xunta".



"Ane la gravedad de lo sucedido", el grupo ha anunciado que va a pedir la comparecencia del conselleiro para que dé explicaciones sobre la situación actual de las listas de espera y "qué medidas se están tomando o deberían tomarse".



Solla, quien ha recordado que este tema ya se incluyó en la propia campaña electoral, ha señalado que se presentará también como propuesta parlamentaria.



En ella, en Marea pedirá un plan que aborde esta problemática y para que se destinen los recursos públicos necesarios para "acabar con una situación que viene de largo y que produce enormes perjuicios para la vida de las personas", ha zanjado Solla.