María Barrera: "No es el escenario óptimo, el trabajo es más del que había con 50 agentes más"

María Barrera reconoce que el cargo, "algo" desgasta, pero defiende su gestión: "¿Satisfecha? Con lo que tenemos, hay que trabajar. Sé las decisiones que hay que tomar en cada momento". Su talón de Aquiles, el envejecimiento de un cuerpo que, por jubilaciones, sufre una merma constante de efectivos. En 2008 eran 153. Ahora mismo, 110.

Atendiendo al ratio agente por habitante, la FEMP dice que Ourense debería tener 50 policías locales más.

Mínimo, entre 30 y 40 agentes más. Ourense lo demanda. El ciudadano es cada vez más exigente, y nosotros tenemos que satisfacer sus demandas en la medida de lo posible.Pero tenemos un déficit muy importante. Con 110 agentes hay que dar cobertura las 24 horas, 365 días al año. Cuando la Policía Local tenía 168 efectivos, todo estaba estructurado de otra manera.

¿Cuáles son las consecuencias visibles de ese déficit?

Hay que gestionarlo, ver lo que pide el ciudadano, comprobar lo que es más prioritario. Al tener menos personal, se han tenido que ir suprimiendo determinadas secciones. Confío en que esto se irá mejorando con el tiempo.

¿El escenario es agobiante?

¿Es el óptimo? No, desde luego. El trabajo es más del que teníamos con 50 efectivos más.Tráfico, accidentes, servicio de asistencia...

Y ahora, el yihadismo. ¿Están preparados para este reto?

Todo lleva un tiempo. Los policías tienen que estar preparados y formados específicamente para atender este tema dentro de nuestras competencias.

Siempre hay más, más... pero con menos,menos...

A veces, es complicado. La distribución de los servicios...te falta gente, la planificación...

¿Esto explica que se delegase la vigilancia de víctimas de violencia de género?

El nivel de exigencia que hay en este protocolo hay que cumplirlo. No podemos asumirlo si luego no se puede hacer. Seguimos haciendo control y vigilancia, pero con víctimas con menos riesgo, lo que lleva un protocolo diferente. No quiere decir que Concello y Policía Local quieran desatender a las víctimas. Es poner una realidad en conocimiento para que después no nos echemos las manos a la cabeza.

¿Y es el nuevo cuadrante un intento de ajustarse a la realidad?

Está hecho de acuerdo con lo que tenemos. La distribución de efectivos debe hacerse atendiendo al dimensionamiento real de la plantilla. El ciudadano vive de día. Los colegios, tráfico, accidentes, las tareas administrativas... el 75% de las llamadas a centralita son diurnas. ¿Dónde tengo que poner más personal?

Entonces, ¿son suficientes las patrullas que hay por la noche?

No, pero ni las de noche ni del día. No son las ideales.

El rural reclama más atención.

La del rural fue uno de las secciones que se tuvo que suprimir. Esto no significa que el servicio no se haga. Antes podía haber más nivel de patrullaje en el rural. Pero eso no quiere decir que esté desatendido. El trabajo se hace igual. Está claro que no es lo óptimo.

¿Entiende entonces las críticas de los vecinos?

¿Que le gustaría más presencia policial? Lo entiendo. Pero hay que entender la otra parte. Quieres ser efectivo...La plantilla se está esforzando. Rompo una lanza a su favor: con menos efectivos y más trabajo, esta es una ciudad en la que no creo que haya una percepción que el cuerpo funcione mal.

¿Y las críticas sindicales?

Por el cargo que ocupo, asumo las críticas, reivindicaciones y opiniones. Pero no entiendo ni comparto la crítica destructiva permamenente y las descalificaciones personales.

En los ataques personales hacia usted, ¿cree que influye su condición de mujer?

A las mujeres, en general, se les mide con un nivel de exigencia diferente.

¿Las redes sociales han llevado a una mayor fiscalización del trabajo policial?

Sí. Más presión, todo se magnifica. Pero el ciudadano tiene derecho a protestar, a pedir. Y nuestra obligación es darles respuesta.

Los comerciantes protestan regularmente por la presencia de los manteros en el Paseo.

Nosotros tenemos vigilancia diaria, con rondas policiales para prevenir y disuadir.

Un informe vuestro habla de “descontrol" con los veladores.

A veces se abusa. Hacemos controles, pero tiene que haber una nueva regularización que se adapte a la realidad. La vía pública es de todos. Y hay que hacer equilibrios.

¿Por qué Ourense es la ciudad de Galicia con más atropellos por habitante?

Esos fueron datos sacados de algo muy puntual. Comparados con otro momento hubiesen sido otros resultados... eso sí, con que haya uno o dos, ya es demasiado. Los primeros preocupados somos nosotros. Pero habrá que hacer un balance general. No estamos contentos con las cifras. La alarma bien entendida, sí. Pero esto parece la selva, y luego en Lugo hay los mismos. Para una ciudad como la nuestra estamos en los parámetros. Que no nos gusta, evidentemente.

¿Se está haciendo lo suficiente para atajar los atropellos?

La Policía Local siempre ha estado sensibilizada con el tema. Hacemos unas 400 actuaciones anuales en materia de reposición de señalización viaria, trabajo de campo...

Confluyen muchos aspectos, condicionantes. Pero lo más importante que falta, la concienciación.

¿Los ourensanos cruzan mal?

Mucho. Si conductores y peatones cumpliesen las normas se evitarían la mayoría de atropellos. n