María Llorente: “Lo peor para el opositor es estudiar a largo plazo con incertidumbre"

Desmotivación, preocupación y estrés. Estas son las sensaciones que tienen buena parte de los aspirantes ourensanos que están preparando el temario de la oposición a Educación. "El hecho de preparar algo a largo plazo ya es cansado y si aún encima no hay la certeza de que la oposición salga, la desmotivación es mayor", indica el equipo de profesores de la academia Zeus, dirigida por Pablo López-Moura. Precisamente, además de los aspirantes, las academias son la otra parte perjudicada en el proceso de oposición al cuerpo de docentes al ver disminuidos sus ingresos al caer el número de matrículas. "Todo esto a nivel academia hace que puedan producir bajas temporales. Asimismo, la gente interina o sustituta que suele empezar con la preparación de la oposición un poco más tarde que la gente de acceso libre o los que se incorporen por primera vez ya no empiecen", añaden.

Los docentes de la academia Zeus, con más de 25 años preparando a opositores, coinciden en que la incertidumbre en las oposiciones a Educación no es algo nuevo. "Es lo mismo de todos los años porque o bien hay rumores por cambio de ley, de temario o por falta de presupuestos". Además, el hecho de que sea concurso-oposición tiene como consecuencias que "algunas veces gente con buena puntuación en la oposición no pueda acceder a la plaza por no tener puntos al no haber trabajado".

A pesar de la situación actual, María Llorente, directora de enseñanza de la academia Rúa Nova, situada en la calle Benito Vicetto, recomienda esta oposición. "Merece la pena porque para mí, a nivel de calidad de vida, es la mejor oposición que existe por el sueldo, trabajas en lo que te gusta y, hoy por hoy, tampoco hay mucho más". El sueldo de un profesor en un centro público "ronda entre los 1.600 y los 1.700 euros", añade.

Con 20 años de experiencia preparando las oposiciones de Educación Infantil, Primaria y Secundaria María Llorente afirma que en la oposición influye el factor suerte. "El problema que tienen las oposiciones de enseñanza es que aunque tienen un temario definido, no hay un temario unificado.

Hay 20.000 editoriales y algunos tribunales cogen unas u otras".

Para Llorente, la clave está en la perseverancia. "Por la experiencia que tengo, la oposición se termina sacando. Aquí lo importante es ser constante, tener claro que en esta oposición hay mucha gente que se presenta, que las plazas no suelen ser muchas pero, con una constancia, se termina sacando".