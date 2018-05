Marisol Díaz visitou a Asociación de Veciños de Lobaces tras o acondicionamento do seu local

A delegada territorial da Xunta de Ourense, Marisol Díaz Mouteira, visitou este mércores a Asociación de veciños de Lobaces, Esgos, onde incidiu no "compromiso e apoio do Goberno galego coas entidades veciñais" para que poidan desenvolver diferentes proxectos. En concreto, este colectivo veciñal recibiu, no pasado ano, 17.000 euros da Xunta para mellorar a súa sede e adquirir equipamento de cociña, grazas ao que se puideron "desenvolver tres cursos de cociña para tres colectivos: nenos e nenas do concello, persoas da terceira idade e homes.

As axudas deste ano

Na convocatorio deste ano a liña de axudas beneficiará a 22 asociacións da provincia, cunha achega total de 230.000 euros. A delegada da Xunta aprobeitou para reiterar o gran valor destas subvencións "enmarcadas na aposta da Xunta polo asociacionismo veciñal e por todo aquilo que contribúa ao benestar dos cidadáns".

Os entes receptores destas contías poden realizar investimentos en obra, equipamentos ou inmobles, entre outras opcións.