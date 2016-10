Más de 600 alumnos ourensanos votan en contra de las reválidas

El sindicato estudiantil Erguer Galiza llevó a cabo en los institutos As Lagoas y Otero Pedrayo un referéndum en el que el alumnado tuvo la oportunidad de votar "si" o "non" a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).Un total de 628 estudiantes ourensanos se posicionó en contra de la conocida como ley Wert. "No Otero Pedrayo votaron 123 alumnos e todos en contra", destacó la responsable en Ourense de Erguer Galiza, Miriam Fonseca. El censo de As Lagoas es de 770 alumnos, de los que 505 votó "non" a la Lomce y cinco, a favor.

Fonseca está "satisfeita" con los resultados obtenidos, que serán comunicados a la Xunta. "A nivel de Galicia, participou o 75% dos alumnos, dos que un 99% votou non. Era de esperar a súa resposta", destacó. El objetivo de la convocatoria era "facerlle ao estudantado galego a consulta que a Xunta nunca lle fixo antes de aplicar a LOMCE ", indican desde el sindicato. La Plataforma galega en defensa do ensino público anunció para el 26 de octubre una concentración en los jardínes del Padre Feijóo en contra de las reválidas.