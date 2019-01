Más "ojos" para controlar el top manta en Ourense

La Policía Nacional "intensificará" los controles contra el top manta en Ourense, según ha avanzado este martes la Subdelegación del Gobierno, que, sin embargo, advierte de que las competencias contra esta venta ambulante irregular recaen sobre el Concello ourensano --gobernado por el Partido Popular en minoría-- a través de la Policía Local.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, ha concretado tras su encuentro con el comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Juan Carlos Blázquez, que las medidas contemplan el refuerzo de los "trabajos de control de extranjería" y el "apoyo necesario a la Policía Local".

En este sentido, González Afonso ha puesto la lupa en el "efecto top manta" que "se está produciendo en el centro de la ciudad", concentrado, sobre todo, en la calle del Paseo, y acrecentado durante la época de Navidad.

El representante del Gobierno en Ourense ha señalado que se trata de una "situación de competencia desleal de cara a los comerciantes", los cuales "manifestaron estos días su legítima disconformidad".

Demanda de "mayor control"

La gerente del Centro Comercial Aberto Ourense Centro, Lorena Tato, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que la actividad de los manteros afecta "muy negativamente" al comercio local "no solo en las ventas", aunque "el público que compra en los comercios no es el que lo hace en los top manta".

"Habría que regularlo de alguna manera, no puede haber esta convivencia tan cordial con los manteros, la calle del Paseo, la mayor calle comercial por excelencia, está plagada de este tipo de mercado ambulante, que no debería estar permitido. Es algo que viene de largo, protestamos por la presencia continua de los manteros", ha lamentado.

En este sentido, ha destacado que la asociación considera que la situación de la Policía Local "es difícil", y "más en fechas de Navidad". "La sociedad también está en contra de las acciones radicales, pero habría que buscar algún tipo de solución, no sé cuál es la fórmula correcta", ha avanzado.

"Los comercios de la ciudad pagan sus impuestos, no se puede permitir dar libertad a este tipo de comercios sin ningún tipo de control"

Así las cosas, Lorena Tato ha asegurado que la petición del Centro Centro Comercial Aberto Ourense Centro a la Policía Local es que aplique un "mayor control, no de manera brusca ni agresiva", para "no permitir este tipo de comercio".



"Los comercios de la ciudad pagan sus impuestos, no se puede permitir dar libertad a este tipo de comercios sin ningún tipo de control", ha añadido en relación a esta misma situación la gerente de la asociación ourensana.

​

Un tema "delicado"

Por su parte, la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez, ha destacado que el tema de los manteros es "delicado", ya que "cuenta con mucho apoyo socialmente", pero "es un factor muy negativo para el comercio local", sobre todo "en la principal calle de la ciudad" y durante "la campaña de Navidad, la más importante del comercio".

"Antes de empezar la época de Navidad, me quejé de la situación. Entiendo que haya sensibilidad hacia estas personas, yo también la tengo, pero tengo que defender los intereses del comercio, y el comercio es el que paga impuestos, el que genera empleo y el que genera riqueza en la ciudad", ha subrayado.

Asimismo, ha puesto en valor la necesidad de "buscar soluciones" para el sector de los manteros a través de "políticas sociales". "No se puede eliminar el problema a través del comerciante", ha defendido la representante de la Federación de Comercio de Ourense.