"Más regulación" frente a las madrugadas de fiesta

Las quejas de los vecinos del Casco Vello ante los ruidos de los locales se recrudecen tras las noches de Entroido, que aseguran, han sido "insoportables": "Era imposible descansar, el ruido excedía por mucho lo permitido, así no se puede vivir". Una vez más, reclaman más acción municipal ante los horarios de los locales nocturnos: "Exigimos regulación de los pubs en días de fiesta, no pueden abrir hasta la hora que quieren, no pueden sacar mesas y barras a la calle, es una vergüenza".

En Pena Corneira, varios establecimientos sacaron en la noche los pasados sábado y lunes sus terrazas al exterior, al lado del dj que pinchó hasta "altas horas" de la madrugada. Los vecinos, "hartos" del "pasotismo" del Concello, se preguntan si los locales disponían de los permisos necesarios. "Y de ser así, hasta qué horario, porque cerraron pasadas las seis de la mañana, cuando su horario habitual es hasta las cuatro", aseguran inquilinos de los edificios colindantes. Adelantan que pedirán explicaciones a la administración local, "del mismo modo que nosotros tenemos que cumplir las leyes" y tachan de "ocio de borrachera" el modelo festivo del Entroido.

Los afectados defienden que se disfrute de las fiestas, pero no a costa de su "salud": "Es una absoluta falta de respeto". Además, no darán marcha atrás en sus demandas: "Si en el Concello no nos hacen caso, recurriremos al Valedor do Pobo, tenemos derecho a dormir en nuestras casas".