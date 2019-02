La mayoría de los comerciantes se opondría a una apertura dominical

El debate que prevé abrir el Centro Comercial Abierto Ourense Centro sobre la apertura en domingo parte ya con significativas opiniones en contra. Bastó que la organización plantease la reflexión (en ningún momento se habló de decisión tomada) para que ya se adelantasen posiciones que cuestionan su idoneidad. "Es un aldabonazo al sector para despertar conciencias", dijo este miércoles Luis Rivera, presidente de la entidad que pone sobre la mesa el debate. Por el momento, la polémica está servida, aunque él adelanta que "bienvenida sea la polémica si sacamos algo positivo entre todos". La ley faculta a los comercios pequeños a abrir cualquier domingo, mientras que a las grandes solo se le permite vender durante ocho domingos al año. Adelanta Rivera que el colectivo que preside "no va hacer nada que no suscriban los asociados".

Pero la sola intención de abrir el debate ha crispado los ánimos de algunos colectivos y empresarios del sector. Sandra Ferro, presidenta de la asociación Comercio Vivo, que aglutina a una veintena de comercios del centro de la ciudad, tilda la eventual apertura como "la idea más peregrina que hemos escuchado en los últimos tiempos". Estima que con ello se eliminaría cualquier posibilidad de "conciliación familiar" y que se podría valorar abrir si hubiese capacidad de contratar personal para cubrir esa prolongación horaria, "pero no es el caso", agrega. Cuestiona su rentabilidad "porque en ciudades como Vigo no funcionó", recordando que el gremio del pequeño comercio "está ahogado".

Tampoco ve utilidad Lucky Seoane, empresario de peluquería que tiene establecimientos en el centro de la ciudad, pero también en Ponte Vella Centro Comercial y Carrefour, que abren ocho domingos al año. Cree que la medida "sería una ruina" y opina que algunas aperturas dominicales "no son beneficiosas" en términos de rentabilidad. Propone, eso sí, que la ciudad "recupere dinamismo y sea atractiva y a partir de ahí todo se moverá", al tiempo que apuesta por innovar y actualizar el sector para hacerlo más competitivo.

Sus palabras son similares a las pronunciadas por otro empresario del mismo sector y uno de los impulsores del Centro Comercial Abierto, Jorge Cachaldora: "No podemos volver a la esclavitud, a un trabajo en precario". Cree que si el pequeño comercio abre más tiempo "se asfixiará más y aún así no podrá competir con los grandes". Aboga por un entendimiento del sector y buscar fórmulas que recuperen actividad y confianza.

Emilio González, presidente de la plaza de abastos, adelantó que el mercado "queda fuera de ese debate porque no nos planteamos abrir los domingos". Sostiene que "hoy no viene a cuento esta posibilidad y el autónomo no puede hacer más esfuerzos de los que ya está haciendo en ese sentido". González reivindica que "estamos en los momentos en los que prima la conciliación familiar y esa medida no la facilita".

También desde la perspectiva sindical la medida no cuenta con simpatías. Juan Zas, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, alerta de que "esa no es la solución" o que "si no se compra es porque en Ourense hay los salarios más bajos de toda Galicia y los jóvenes escapan". Considera que "el comercio podrá abrir cuando quiera pero el dinero para gastar será el mismo" y que si al trabajador le obligan a ir a trabajar el domingo, "lo más normal es que se escape corriendo".

La Federación de Comercio eludió dar su opinión a expensas de una futura reunión del colectivo.