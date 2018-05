Crowdfunding de barra para los dientes de García

El tinglado que le han montado a García los clientes y la peña del restaurante A Palleira, en la avenida de Buenos Aires, le hace sonreír. Aunque sin dientes. De momento. "Me quieren, me aprecian. No voy a decir nombres no vaya a ser que me olvide de alguno, pero me quieren mucho", repite Eusebio, que rara vez le llaman por el nombre. El bar ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos titulada "Por una bonita sonrisa", para patrocinarle a García la dentadura que le falta. La hucha está medio llena desde hace apenas unos días. Van por el ecuador, es decir, media piñata.

"La dentadura es lo primero. No es que sea presumido, pero se come mejor, tienes una imagen"

"Desde el viernes juntamos unos 500 euros. Todos le conocen y le ayudan", cuenta Carlos detrás de la barra. "La Marilyn imprimió las fotos", recuerda García. Se refiere al cartel, en el que se lee bajo una foto: "Buena persona, cantante, simpático y en ocasiones pesado, pero todos le queremos".Lo de pesado lo corroboran, desde el cariño, los presentes en el bar. Mientras, García mira su retrato: "Es que mira que mal salgo, que parece que no tengo brazos con esa chaqueta. Hoy traje otra para salir en La Región", confiesa.

Y con la hucha cubierta con su cara y la chaqueta nueva, posa para el reportaje. "Es que la dentadura es lo primero. No es que sea presumido, pero yo que sé. Se come mejor, tienes una imagen", cuenta.

García, que aunque es coruñés lleva 50 años en Ourense, es un viejo conocido en la avenida de Buenos Aires. Por eso no solo la peña de A Palleira y los asiduos al bar han colaborado, sino que todo el barrio conoce la idea. "Caray, me sorprendió mucho. Agradezco a todos los que me están echando una mano. La gente es buena, me quieren y no sé por qué", explica sonriendo, con un "vacío" temporal. El dentista ya está manos a la obra.

La primera visita al dentista: a por los moldes

Hasta el dentista sabe de la campaña "Por una bonita sonrisa" para financiar una dentadura a Eusebio García, cliente habitual del restaurante A Palleira, desde donde han puesto en marcha la "hucha solidaria" con su propia fotografía como reclamo. García, que fue quedándose sin dientes poco a poco, espera lucir nueva sonrisa a partir del próximo mes de agosto. De momento, con el dinero recaudado–unos 500 euros– le llega para la mitad. La campaña sigue en marcha y esperan financiar el 100% de la dentadura de García. Ya ha acudido a la primera cita en una clínica dental, donde esperan poder hacerle los moldes pronto.