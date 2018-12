Los médicos ven "hartazgo" en  Atención Primaria de Ourense

Los médicos ourensanos no descartan que se pueda producir algo parecido a lo ocurrido en el área sanitaria de Vigo y acabe registrando movimientos relacionados con el funcionamiento de la Atención Primaria. Hay "saturación" y "sobrecarga" de trabajo y los wasaps corren estos días como la pólvora entre los facultativos ourensanos.

"Hay hartazgo y no descarto que aquí pudiese pasar algo semejante. La situación de sobrecarga es evidente, ya no son capaces de atender bien, cada vez les caen más cosas encima a los médicos, y en cuanto hay alguna baja la situación es verdaderamente complicada en centros de salud de la ciudad y también en las principales villas", señala el presidente del Colegio de Médicos de Ourense, José Luis Jiménez, que apoya la decisión tomada por la veintena de jefes de serivicio de Vigo que presentaron su dimisión. En la gerencia del área sanitaria no han recibido ningún tipo de queja o notificación sobre un posible malestar de los galenos de Atención Primaria.

"El malestar es semejante al que puede haber en Vigo, hay mucha saturación en centros como Valle Inclán, Nóvoa Santos o A Ponte, y también en los PACs (Puntos de Atención Continuada). Sobre son estos, los que tienen más volumen", recalca Jiménez.

En esa línea se manifiesta Emilio Armada, representante del sindicato CESM en Ourense, que dice que lo vivido en Vigo "se puede superponer a Ourense, por lo que puede pasar aquí perfectamente. Esta situación viene de atrás, no es nueva, y se va agravando", explica.

La situación en la provincia es desigual, como reconocen estos conocedores de la sanidad ourensana. La estructura de Primaria no es exactamente igual a la que se puede vivir en Vigo, como ha incidido en muchas ocasiones la gerencia hospitalaria. De hecho, la saturación con más de 50 pacientes diarios no se produce en muchos de los centros de salud que están en el rural, aun tienen otros inconvenientes. "No atienden tantas cartillas, pero tienen que desplazarse para visitar a pacientes en los domicilios", señala Armada. Y la falta de personal tiene en tensión a los profesionales: "Cuando un médico estornuda, ya tiemblan todos. Falta uno y los que se quedan con todo son tus compañeros", añade.

De momento, más allá de los PACs, que están muy movilizados, "no ha habido movimientos a nivel de jefes de servicio, pero yo no descartaría nada", incide Jiménez. "Creo que probablemente acabarán haciendo algo", remata.

La situación se agrava con la llegada de jubilaciones masivas, ya que el 40% de los facultativos se retirará en la próxima década y es especialmente grave en los pediatras, cada vez menos. "Y eso que para mirar a los niños se requiere más tiempo", puntualiza Jiménez.

Por último, inciden desde el Colegio de Médicos en que también los que trabajan en el medio hospitalario manifiestan "serios problemas que pueden desembocar en conflictos similares".

“Non pasou nada pola capacidade dos traballadores"

"Esto empezó a complicarse con la aparición de las EOXI (Estrutura Organizativa de Xestión Integrada), al gestionarse hospitales y centros de salud en el mismo ente, los primeros empezaron a absorber los recursos", sostiene Emilio Armada. Esta falta de recursos para la Primaria también la señala José Luis Jiménez. "Se debería invertir el 25% del presupuesto sanitario en Primaria, y se invierte el 12%".

¿Soluciones? "Primar esfuerzos, ofrecer mejores contratos y plantearse una reordenación. Mientras no se acometan cambios, saltaron y seguirán saltando. Cada vez es más difícil encontrar a alguien que quiera ser médicos de familia. Prefieren quedarse en las urgencias incluso, porque están abrasados".

Armada explica que las listas de espera en Radiología o Cardiología en el hospital también complica la gestión de la Primaria: "Hay que recordar que es la puerta de entrada y la salida a la sanidad".

Desde la representación del personal, Asunción Maus alerta de las "condicións indignas" que sufre el personal. "Pode pasar que se cheguen a fartar como en vigo e Cataluña. Se aquí aínda non pasou é pola capacidade de traballo dos profesionais e a súa vontade de prestar o servizo", insiste Maus.

Las claves

Mejor financiación: el Colegio de Médicos de Ourense pide mejor financiación para poder mantener una atención correcta

Reordenación: un cambio en la gestión de los recursos humanos. Mayor coordinación, nuevos roles profesionales y mejor coordinación con el hospital

Frenar la sobrecarga: sobrecarga ante la escasez de facultativos, que hacen atender a más de 50 pacientes diarios

Mejores contratos: no hay médicos porque consideran que no hay contratos atractivos. Los eventuales dificultan crear equipos, precariedad en empleo de los jóvenes. En definitiva, "se marchan fuera"

Malestar: señalan que la Consellería de Sanidad anuncia medidas que nunca llegan a materializarse, lo que aumenta el "conflicto"