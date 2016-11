Medio centenar de personas aprende a identificar las setas

Medio centenar personas disfrutó ayer de una salida micológica a Montecelo, en Nogueira de Ramuín, organizada por La Región y la asociación Os Cogordos. Una jornada dominical en la que los participantes aprendieron a identificar las setas "in situ". "Fomos recollendo tódolos cogomelos que atopábamos e ao rematar colocamos as variedades nunha mesa para explicarlles a súa comestibilidade", indicó José Luis Rico, presidente de la asociación Os Cogordos. "Isto é un proceso de aprendizaxe. Hai que facer cursos e, sobre todo, saír con xente experimentada para que lles poida explicar as diferenzas", añadió.



A los aficionados les tocó madrugar para estar puntuales a las 09,00 horas de ayer en el parque de San Lázaro, donde les esperaba un autobús para trasladarles. La gran mayoría eran procedentes de la capital de As Burgas pero también de A Merca, Paderne de Allariz, Verín, Barbadás, Muíños, O Carballiño y hasta incluso de Lugo. Una vez en Montecelo, recibieron una charla formativa centrada en el Decreto de 2014 sobre aprovechamientos micológicos, en el que se establece que no se puede recolectar más de dos kilos de setas por persona y la obligatoriedad de usar cestas. "Antes andaba todo o mundo con bolsas polo monte e iso é unha aberración porque os cogomelos sufren. En cambio, se van na cesta, esporan e siguen facendo a súa función", puntualizó Rico.



Una vez finalizada la jornada, los asistentes disfrutaron de una comida a base de empanadas y tortillas. También hubo regalos para aquellos que llevaron la guía y la navaja seteras de La Región, que recibieron una mochila y una camiseta de los magostos.