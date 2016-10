Mejora del firme en la avenida Otero Pedrayo

El Ministerio de Fomento comenzó ayer las obras de mejora del firme y repintado de la avenida Otero Pedrayo entre las rotondas donde está ubicada la Policía Nacional y la de As Lagoas, una actuación presupuestada en 66.000 euros y que se prolongará durante la jornada de hoy.



Con motivo de los trabajos, el tráfico rodado se ha visto restringido en el vial, obligando a desviar a los vehículos que atravesaban la avenida por el carril en el que no se estaban realizando las obras de mejora. Ayer, los operarios concluyeron los trabajos en dirección hacia el centro de la ciudad, mientras que hoy será el turno en el sentido salida, según confirman fuentes municipales.



El Concello pide precaución y comprensión a los conductores que utilicen la avenida Otero Pedrayo, en previsión de que puedan producirse retenciones por los trabajos. En caso de que fuera necesario, se utilizarán las calles Mestre Vide y As Lagoas para canalizar el tráfico existente.