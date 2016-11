Alberto Dugarte, el estilista de cabecera de las celebrities

Alberto Dugarte inició su carrera en Tenerife con muchos sueños y ganas de vivir de su hobby. Así que decidió formarse en todas las disciplinas de la belleza, un mundo muy complejo con muchas ramas, pero siempre teniendo en cuenta que debía ser completo para poder llegar a triunfar.

Programas, spots publicitarios, editoriales de moda, videoclips, catálogos y su propia colección de moda de baño Mujer en el 2010, son algunos de los trabajos que han marcado su trayectoria.

Fue también en el año 2010 cuando decidió probar suerte en Madrid y, poco a poco, empezó a hacerse un hueco entre las "celebrities" nacionales, diseñando vestuario, maquillaje y peluquería para artistas como Soraya Arnelas, Rosa López, Efecto Pasillo, Natalia de Operación Triunfo, Carlos Baute, Jadel, María Toledo, Amor Romeira, Sweet California, Lucía Gil...

En el cine dio sus primeros pasos como maquillador de la mano de Ridley Scott en la super producción de Hollywood "Exodus", con Cristian Bale.

Actualmente fichado por José Luis Moreno como Director de Maquillaje y peluquería para la serie de televisión "Reinas Virgen y Mártir" serie de época para Televisión Española y la BBC de Londres, donde se encargó de crear y diseñar peluquería y maquillaje de cada uno de los personajes de la serie, se embarca en uno de los proyectos más difíciles de su carrera, con mucha responsabilidad y ganas de que disfruten de ella tanto como él diseñándola.

Además, participa una vez a la semana en uno de los programas de televisión de mayor audiencia del panorama nacional, "Sálvame", de Telecinco Mediaset, donde Alberto Dugarte junto a Manuel Zamorano, realizan espectaculares caracterizaciones a Lidia Lozano, transformando a la colaboradora en famosas artistas internacionales como Evita Perón, Amy Winehouse, Celia Cruz, Rocío Jurado, Sara Montiel o Marujita Díaz, entre otras.

¿Cuáles son las claves para llevar siempre un estilo impecable?

Lo más importante es sentirse cómodo con lo que llevamos.



Su día a día debe ser un no parar e impredicible... ¿cómo es una jornada con Alberto Dugarte?

Me suelo levantar a las 5,30 horas, ducha y a los estudios de grabación, una serie es un trabajo muy complicado y podemos pasar hasta 16 horas de rodaje diarias. Esto lo compagino con las apariciones en televisión y otros trabajos como revistas y diseño de vestuario, suelo llegar a casa sobre las 23,00 horas agotado, pero feliz de hacer lo que amo.

¿Cuáles son los principales inconvenientes de este estilo de vida?

Es duro mantener una vida social, o una relación estable de pareja, además de que nunca sabemos como será la próxima semana... vivimos el día a día al máximo...

Convive diariamente con muchos ¨famosos", ¿cómo es el trato con ellos?

No los veo como famosos, los veo como amigos, compañeros de trabajo. Pasamos muchas horas juntos y terminamos siendo una familia.

Sin que salga de aquí, ¿realmente es sorprendente el cambio “antes-después" después de pasar por sus manos?

Es una de las partes que más me gusta de mi trabajo. Siempre intento que las mujeres que se ponen en mis manos no se miren al espejo hasta el final, sus caras al verse me emociona. Me emociona ver la seguridad y la felicidad que soy capaz de aportarle a alguien. Esa es la mejor recompensa.



Sus raíces son ourensanas, ¿qué vinculos guarda con la provincia?

Mucha familia, muchos amigos, muchos recuerdos. Me crié entre A Forxa, Xinzo de Limia, Piñor Barbadás y A Valenzá y tengo q confesar que me escapo dos veces al año a desconectar del mundo en mi pueblo Porqueira. "Abuela, te amo". Es el mejor lugar donde recobrar la calma.

¿Cuáles son sus próximos pasos ? (que pueda desvelarnos...)

Esto es Top Secret pero... estoy abriendo mi propia academia de Maquillaje Alberto Dugarte, es algo que me hace mucha ilusión y en lo que estoy totalmente volcado.