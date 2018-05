O mellor rock volve a Benposta

Os amantes do rock teñen unha cita inesquecible os días 8 e 9 de xuño en Ourense. En concreto, as 17 bandas que forman parte do cartel desta nova edición do Ourenrock Sound acudirán a Benposta co obxectivo de facer a ledicia dos asistentes ó festival.

Un evento que foi presentado este mércores no Marcos Valcárcel e no que participarán bandas e artistas como "El Drogas", Riot Propaganda, Talco ou Xavia Sarriá. Tamén haberá espazo para músicos ourensás como "Pauliña" ou "Gorilas a pilas".

O comezo das actuacións terá lugar o día 8 as 20,00 horas e os interesados en acudir aínda poden mercar o seu abono na web do festival.

A maiores, durante o festival terá lugar un obradoiro de olaría, outro de construción de guitarras, así como exposicións, demostracións de barbería, un mercadiño alternativo ou catas de viños do Ribeiro.