Mencía Yano: "Hay gente que lee mis novelas eróticas y felicita a mi marido"

Al final no vino Stephen King, ni el youtuber de moda, ni el presentador estrella de la televisión. La Feria del Libro de Ourense acogió este sábado firmas de autores locales que lo petan en ventas aunque su nombre no sea tan reconocido. El encuentro con lectores que todavía no lo son, lo explica a la perfección Mencía Yano, la "50 sombras de Grey" de Petín que este sábado firmó su última novela, "Vente conmigo al cielo", en la caseta de la librería Nobel. Aunque ella es mucho más que novela erótica.

"A la gente que llega le cuento un poco el libro. Este es muy romántico, es una historia que cuenta que de los malos tratos se sale, y hace esa diferencia con la persona que te quiere. Porque si te quiere, te lleva al cielo", explica la autora haciendo guiño al título de su novela.

"Tórrido, tórrido, tórrido", dice que es "Siempre fuiste mi Julieta", el libro erótico que la colocó en el top de ventas de Amazon hace un tiempo y que todavía sigue conquistando a nuevos lectores.

Mientras firma, cuenta anécdotas. "Más que historias curiosas de los lectores, me pasa que felicitan a mi marido. ¡Se creerán que es él el que me enseña todo!", se ríe Mencía Yano. La primera que lee sus manuscritos es su madre de 80 años: "Y le encanta. Sí que es verdad que a veces, por ejemplo, me dice: 'Aquí te has pasado'", bromea la autora, que tras quedarse en el paro, decidió cumplir su sueño: escribir.