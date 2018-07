Un menú de verano en pleno corazón de la ciudad de Ourense

Amante como soy del ambiente ferroviario, me pareció que comer frente a la estación del Empalme era una idea estupenda. Ya han pasado por esta sección varios establecimientos de la zona y un amigo que vive por allí me recomendó este sitio.

El Anduriña tiene un menú del día con tres primeros y otros tantos segundos para elegir. Entrantes ligeros para empezar, incluyendo ensalada, y unos segundos con churrasco mixto, merluza a la romana y raxo de cerdo.

Por indicación de mi amigo, arranqué con unos calamares fritos, que a diferencia de los que solemos encontrar por la mayoría de los locales, eran calamares pequeños troceados, es decir chipirones, y no aros de pota o de otros cefalópodos parientes lejanos de nuestro calamar atlántico. Troceados y fritos enharinados, a la andaluza, resultaron tiernos, jugosos y crujientes.

De segundo, el raxo, con patatas fritas, como se puede ver en la fotografía. Las raciones son tan abundantes que finalmente decliné tomar postre.

El servicio es rápido, se puede comer en la terraza y la cocina trabaja con diligencia. En fin, que estamos ante un establecimiento en el que la relación entre calidad y precio tiene una alta puntuación.

Lo que más me gustó, a mayores de la comida, fue que mientras estaba terminando mi plato de raxo aquello se llenó de hombres jugando al tute, ajenos por completo a los televisores en los que se veía uno de los partidos del mundial de fútbol. Si no hubiera sido porque tenía trabajo por la tarde, con gusto me habría quedado por allí, compartiendo baraja. Y es que, donde esté la Viuda de Heraclio Fournier, no hay fútbol que valga.-