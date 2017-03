O mercado de antigüidades da Praza Maior retoma a súa actividade

O próximo domingo, día 5 de marzo, retómase o mercado de antigüidades na Praza Maior. A Concellería de Comercio do Concello de Ourense acometeu a regularización deste mercado que tradicionalmente se ven celebrando o primeiro domingo de cada mes. Esta regularización é consecuencia do acordo aprobado polo Pleno do Concello na súa sesión do día 13 de xaneiro.

Con esta finalidade, a Concellería de Comercio requiriu aos participantes para que presentasen a documentación necesaria para obter a autorización da actividade, motivo polo que o mes pasado non se celebrou este evento.

Así, os 16 vendedores autorizados ata o día de hoxe presentaron a documentación requirida, que foi estudiada polos técnicos municipais e determinaron, a través dos correspondentes informes, que se cumplen os requisitos e normativas aplicables, especialmente a ordenanza de venda ambulante. Dous máis están pendientes de aportar a documentación requerida.

Con esta regularización do mercadiño preténdese garantir que a venda dos primeiros domingos de mes será de antigüidades en sentido estricto, e que os profesionais que a venden teñen toda a documentación que a acredita como tal.