Un mes sin clase por una jubilación sin sustitución

Padres de alumnos del Conservatorio de Música Profesional de Ourense se están organizando para pedir celeridad a la Administración, ya que alertan de que sus hijos no reciben la carga lectiva teórica desde que el pasado 31 de enero se jubilase la profesora de Linguaxe Musical y Educación Auditiva, dos de las principales materias.

Los alumnos de 2º y 3º del grado fundamental del Conservatorio llevan ya un mes sin clase de estas asignaturas, lo que supone, " que solo reciben el 25% de la carga lectiva", según apunta una de las madres afectadas. En los pasados días, colocaron un cartel en el hall del centro educativo con el objetivo de aglutinar a todos los padres de alumnos afectados, ya que consideran que los tiempos para efectuar la sustitución del profesorado se están dilatando demasiado.

La jefa de estudios, Raquel Carrera, confirmaba la situación, en la que hay "bastantes alumnos afectados", ya que son dos materias con una y dos horas a la semana. "Es normal que haya enfado, porque van a perder el trimestre. El problema es que nos comunicaron que no hay profesores en la lista de espera", añadió. Según confirmaron en el centro, "desgraciadamente no es la primera vez que ocurre".

Los padres han contactado ya con las autoridades educativas, que les han explicado que la sustitución sigue en trámites."O problema disto é a falta de previsión. Eu estivera reunido coa profesora xa no pasado mes de novembro e dixérame que se xubilaba en xaneiro. Non entendemos por que non estaba previsto cubrir esa praza", afirma Dino Piñeiro, uno de los padres de dos alumnos. En el centro achacan esa situación a que "el sistema informático solo permite informar de la jubilación tres días antes de que se produzca", por lo que los plazos empiezan a correr muy tarde.

Clases particulares

El problema preocupa a medida que pasa el tiempo, ya que los padres aseguran que ya se están planteando contratar clases privada para que los alumnos no se queden atrás en su formación. "¿Para que puedan pasar los exámenes vamos a tener que pagar clases particulares?", se preguntaba una de las madres. "Parece que el Conservatorio es la hermanita pobre", añadió. "Os pais estamos nunha tesitura complicada. Esperamos ou levamos aos nenos a un centro privado?", sostenía Piñeiro.