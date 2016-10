El miedo a la avispa asiática generó 60 alarmas en un mes

El miedo a la picadura de una avispa velutina, más conocida como asiática, movilizó en 60 ocasiones a los efectivos de emergencia (Protección Civil, bomberos y grupos supramunicipales) durante el pasado mes de septiembre. En la comarca de O Ribeiro fue donde saltaron más alertas, 17 en total, pero los efectivos solamente destruyeron un nido de este tipo de insectos. Los 16 restantes eran de avispas autóctonas, según explicó el responsable del Grupo Supramunicipal de Emergencias, Julio Fuentes.



Los nidos de insectos autóctonos fueron retirados del lugar, dado que estaban instalados en ventanas, balcones, muros de cierre, persianas, tejados y plantas. Los efectivos los colocaron en distintos lugares en el monte, alejados de zonas habitadas para que no generaran más alarma.



El miedo a la picadura de los insectos también afectó a la ciudad, dado que los bomberos retiraron dos enjambres del entorno del pabellón deportivo de Os Remedios. Los efectivos recibieron múltiples llamadas alertando de la presencia de avispas asiáticas y, una vez en el lugar, comprobaron, junto técnicos de Medio Rural y un apicultor, que se trataba de insectos autóctonos.



El resto de alarmas saltaron en A Baixa Limia y en Terra de Celanova, donde fueron retirados dos nidos de avispas velutinas, uno en Cartelle y otro en A Bola. En la que va de año fueron destruidos 21 nidos de avispas asiáticas en la provincia, una cifra que se queda corta en comparación con los 2.600 de A Coruña, según Medio Rural, donde aseguran que esta plaga aún no está extendida en Ourense en comparación con el resto de Galicia.

La proliferación de avispas alerta a los vecinos de Maside

En el Concello de Maside, se generó cierta alarma ante la proliferación de nidos de avispas en los lugares más insospechados. Los vecinos alertaron a las autoridades municipales ante el temor de que se tratase de la avispa asiática (vespa velutina). Por ese motivo, el Concello solicitó ayuda a la Consellería de Medio Ambiente y, según declaró el alcalde, Celso Fernández, en una semana se retiraron un total de 13 nidos de considerable tamaño hallados en las cajas de persianas de varias ventanas, fachadas de edificios, chimeneas, a la orilla de varios caminos e incluso en una panadería.

Los agentes de Medio Ambiente, ayudados por el regidor municipal (con experiencia, porque hace tiempo se dedicó a la apicultura), fueron localizando cada uno de los enjambres, reservando para analizar aquellos que resultaban sospechosos de ser la avispa velutina.

Finalmente, comprobaron que ninguno de los 13 correspondía a esta especie, aunque sí que descubrieron algunas otras foráneas que fueron destruidas, mientras que las autóctonas fueron trasladadas a otras zonas en donde no molesten a la población."Xerouse alarma porque a xente tenlle medo á vespa asiática, cando non son malas para as persoas, senón para as abellas", puntualizaba Celso Fernández.

Después de retirar en tres días los 13 nidos y comprobar que ninguno era de la avispa asiática, el alcalde, personalmente, se encargará de recoger otros que puedan descubrir en adelante, si los vecinos continúan llamando al Concello por ese motivo.