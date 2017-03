Millo, pura festa e enerxía positiva

Se tendes ganas de pasar unha noite musical do máis animada e festeira, atentos ao nome de Millo. Unha formación que naceu no ano 2012 en Ourense con moitas ganas de transmitir as súas boas vibracións e enerxía con sons que se moven entre o ska, reggae, rock, punk... e incluso a gaita. Unha mistura que, ben fusionada, garantiza un gran concerto