La mimosa, un peligro para la vid, el olivo y las huertas

Investigadores de la UVigo, en colaboración con el Museo de Historia Natural de Nueva York, publicaron recientemente un estudio sobre los peligros de la mimosa (Acacia dealbata) para los ecosistemas que ocupa. El análisis realizado demuestra que las plantas hortícolas y los cultivos de viñedos y olivos se ven afectados por culpa de las enfermedades que trasmiten las mimosas. En una provincia como Ourense, con cuatro denominaciones de origen vitivinícolas, el asunto no es baladí.

"En el estudio nos enfocamos en los herbívoros que se alimentan de esta especie para descubrir qué consecuencias provocan", explica Jonatan Rodríguez, uno de los biólogos participantes en el proyecto. "Creíamos que la mimosa estaría en Galicia libre de sus depredadores naturales, pero no es así, hasta aquí también han llegado insectos foráneos", comenta Rodríguez. La llegada de este tipo de animales supone un problema para la flora autóctona. "La población de invasores aumenta más de lo que debería en un ecosistema equilibrado y se producen plagas", señala. Según el estudio, los insectos trasmiten virus y bacterias que provocan enfermedades en ciertas plantas: "En Italia y parte de España ya es una alerta, poque afectan a la vid, al olivo y a multitud de plantas hortícolas". El investigador asegura que es "cuestión de tiempo" que el problema llegue a la comunidad gallega: "Por el momento ya llegó desde Italia a Mallorca, a Madrid y al sur de Portugal".

Cómo revertir su expansión

La mimosa, catalogada como especie exótica invasora por el Ministerio de Medio Ambiente de España, aumenta su terreno en la provincia ourensana poco a poco. "Pódese observar como cada ano aumenta a extensión, porque as condicións así o favorecen", señala Serafín González, presidente de Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN).

"Investigadores de la Universidad de Alcalá de Madrid demostraron en 2014 que la mimosa y la acacia negra aumentan en terrenos ocupados por eucaliptos y pinares, así como en zonas que ardieron", señala Jonatan Rodríguez. El cultivo de estas especies, comunes en Galicia, y los incendios forestales se convierten así en aliados del crecimiento de la mimosa. "Mentres non se erradiquen ambas cousas na provincia, non vai deixar de aumentar a presencia desta planta invasora", dice González.

La investigación de 2014 también demuestra que en bosques autóctonos gallegos -caracterizados por la densidad de sus árboles y por tanto, por la falta de luz en la zonas bajas-, la mimosa no es capaz de crecer. "La sombra de árboles como los robles actúa como barrera física que impide su proliferación y que, por tanto, frena su expansión", asegura Rodríguez.

Ambos expertos alertan a la población del "gran desconocimiento" sobre los peligros de esta planta que cada año tiñe de amarillo gran parte del territorio gallego. "As administracións non falan disto e a xente non chega a coñecer a auténtica problemática, incluso lles gusta polo cheiro ou pola cor", aporta el presidente de SGHN. Del mismo modo, apelan a la necesaria "intervención" de los mandatarios políticos para "evitar" que la mimosa vaya a más y dañe "todavía más" el ecosistema. "Cuando crecen ya es difícil de controlar, pero se pueden tomar medidas para que no siga creciendo", comenta Rodríguez.

"Todas as especies invasoras acarrean problemáticas que non podes controlar"

Serafín González, presidente de SGHN, explica que la problemática de la mimosa no es única: "Todas as especies invasoras teñen consecuencias que non podes controlar". Por ello, reflexiona sobre la "necesidade" de cuidar los bosques autóctonos y evitar la implantación de especies foráneas. Cualquier tipo de monocultivo acaban reduciendo la biodiversidad de los sistemas", apunta Jonatan Rodríguez respecto a las plantaciones masivas en la comunidad de especies como el eucalipto o el pino.

"Este tráfico continuo de especies é un serio problema, sexa de plantas ou de animais, porque non en poucas ocasións teñen traído serios problemas", asegura González. El experto recuerda casos como el del cangrejo rojo o americano, que afectó a los nativos. "Existen riscos tamén cando se traen plantas de viveiro, que poden vir con animais invasores nos seus terreos", señala."Traer especies exóticas é o mesmo que abrir unha e outra vez a caixa de Pandora", resume.