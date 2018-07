Descenso de temperaturas e nubosidades para o último domingo de xullo

Un centro de baixas presións irase achegando progresivamente a Galicia este domingo, e unha fronte débil pasará sobre o territorio, o que deixará ceos moi cubertos en xeral e choivas débiles, máis probables nas comarcas atlánticas ao principio e ao final da xornada.



Así o recolle a predición de Meteogalicia, que avanza que os ventos soprarán frouxos de compoñente sur, con intervalos de moderado entre Bares e Fisterra. As temperaturas descenderán entre lixeira e moderadamente.



Deste xeito, entre as sete cidades galegas, Ourense volverá rexistrar a máxima temperatura do día, pero sen superar os 26 graos, situándose no resto ao redor dos 22 graos. En canto ás mínimas, caerán até os 12 graos en Ourense e os 13 en Pontevedra.