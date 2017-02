El mobiliario urbano para la publicidad sigue en precario

Decenas de elementos de mobiliario urbano que son utilizados por las empresas para anunciarse en las calles del Concello de Ourense continúan en un mal estado, afeando muchas de las calles de la ciudad y convirtiéndose únicamente en obstáculos para los peatones que circulan por ellas, sin ninguna utilidad.



Están en esta situación varios soportes bajo el cuidado de la empresa madrileña PM Trans Europe, responsable de la explotación publicitaria de los mupis y relojes termómetro, que comenzó su relación contractual con el Concello a principios del mes de octubre y todavía tiene una lista de tareas por delante para cumplir las condiciones de una perfecta conservación.



"Todos os carteis desgarrados ou decolorados deberán ser reemplazados", se puede leer, por ejemplo, en el pliego de condiciones, algo que no se está cumpliendo. Tampoco la renovación de las campañas publicitarias desfasadas, ya que ayer mismo se podían ver en diferentes soportes (Parque de San Lázaro o plaza de abastos, entre otras ubicaciones) información sobre la feria Xantar, que concluyó el 5 de febrero.



Graffitis, pintadas, campañas desfasadas o depósitos de pilas rotos y totalmente inútiles para los ciudadanos que no han pasado desapercibido para la oposición municipal. Hace unos días, Ourense en Común criticaba la pasividad del gobierno local en esta cuestión, subrayando el mal estado de los mupis.



Sin embargo, el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, reconocía la semana pasada que, pese a la baja de la técnico municipal responsable del contrato, se está en permanente contacto con la empresa para vigilar cualquier incumplimiento.



En una situación similar a la de los mupis se encuentra mobiliario de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), como el que está a escasos metros del jardín de O Posío, con el techo pensado para resguardar a los pasajeros del autobús urbano totalmente destrozado. A su lado, hay además una parada menos invasiva. Paneles informativos son también un terreno abonado para la cartelería ilegal, que sigue proliferando por diferentes rincones de la ciudad.