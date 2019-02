El modelo turístico ourensano tendrá como eje la innovación

La innovación se convertirá en un eje fundamental del modelo turístico ourensano. La Diputación y el Concello de Ourense formalizaron este miércoles su adhesión a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo para transformar un sector en el que cada día cobran más peso las nuevas tecnologías y la interacción de los visitantes con los lugares a los que se acercan.

Estuvieron en Madrid tanto el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, como el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, en un acto de firma de protocolos que contó con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo , Reyes Maroto.

La institución provincial formará parte de los órganos de gobierno de la Red DTI. Manuel Baltar destacó el protagonismo de la Diputación en el ámbito de la innovación turística, poniendo como ejemplo el proyecto "Provincia Intelixente, que supón unha nova forma de xestionar os recursos turísticos", al incluir iniciativas como "Hay un Ourense para ti. Descúbrelo", una plataforma integral de turismo inteligente que situará a la provincia como referente, al aprovechar los recursos de las tecnologías más vanguardistas.

Apuesta

"Destacamos pola riqueza natural, no sector do turismo de calidade. É un eido que incrementará a competitividade coa próxima chegada da alta velocidade, un acontecemento histórico que temos que acompañar con innovación, servizos, infraestruturas e solucións tecnolóxicas de vangarda", afirmó Baltar.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, puso en valor la adhesión de Ourense, "porque con este proxecto continuamos a nosa aposta por converternos nun referente no uso das novas tecnoloxías, facilitando ós visitantes a súa experiencia na cidade e impulsando un desenvolvemento que tamén benefica ós nosos cidadáns no seu día a día".

En esta línea, el regidor considera que "se trata tamén dunha oportunidade para a creación de emprego e de negocios" en la ciudad de As Burgas.

La plataforma permitirá establecer colaboraciones

La Red DTI, que cuenta con la participación de 70 ayuntamientos y diputaciones de toda España busca también posibilitar las colaboraciones entre los miembros.

"É unha excelente plataforma de cooperación sobre intelixencia turística e o intercambio de experiencias e boas prácticas que nos permitirá seguir explorando novas iniciativas de sostibilidade social e medioambiental, así como de financiamento e ferramentas de xestión e información, todo elo para ofrecer na nosa provincia tradición, natureza, termalismo e historia, sempre cun marcado carácter innovador, como demandan os novos perfís do turista", subrayó el presidente provincial, Manuel Baltar.

Mientras, el alcalde ourensano, Jesús Vázquez, considera que "esta revolución dixital pode mellorar a calidade de vida", poniendo en valor que la RED DTI puede contribuir a la transferencia de información y a establecer sinergias.

"Tamén abre a porta á colaboración público-privada, a buscar financiamento para solucións tecnolóxicas e desenvolver unha metodoloxía para transformar os destinos turísticos", dijo el regidor.

Tanto la Diputación como el Concello han captado subvenciones de la entidade estatal Red.es para desarrollar proyectos de turismo inteligente por importe de casi seis millones de euros.