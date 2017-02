A modificación de uso da parcela para ubicar o CAPD en Barrocás debatirase no próximo pleno

O Pleno da vindeira semana debatirá a aprobación definitiva do Plan Especial de Protección do Conxunto de Interese Etnográfico de Seixalbo, así como a modificación de uso dos terreos previstos para o CAPD en Barrocás

Na Comisión de Pleno desta mañá dictamináronse a favor estes asuntos (coa abstención de DO no caso de Seixalbo), así como a incoación do expediente de honra a favor de Daniel Vázquez Gulías (coa abastención de OueC); a resolución do expediente de honra a Benito Losada; e a resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza reguladora de vivendas de emerxencia social.

Deste xeito, os asuntos que se incluirán na sesión plenaria serán os seguintes:

Incoación do expediente de honra a favor de Daniel Vázquez Gulías (o dictame foi aprobado por todos os grupos e a abstención de OueC)

Resolución do expediente de honra a favor de Benito Losada (unanimidade)

Aprobación definitiva do Plan Especial de Protección do Conxunto de Interese Etnográfico de Seixalbo (aprobado por todos os grupos e abstención de DO)

Resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza reguladora de vivendas de emerxencia social (unanimidade)

Modificación de uso da parcela prevista para ubicar o futuro CAPD en Barrocás (unanimidade)

CAPD e xuntanza previa dos portavoces

A modificación de uso da parcela de 4.600 metros cadrados que o Concello cederá á Xunta de Galicia para a construcción do CAPD en Barrocás foi fóra da orde do día e polo trámite de urxencia. Con anterioridade á Comisión de Pleno, o alcalde, Jesús Vázquez, citou aos portavoces municipais para explicarlles que o acordo adoptado coa Xunta e a Deputación para a cesión destes terreos facía necesario o voto a favor en Comisión de Pleno para o seu posterior debate no pleno de marzo e non ter que dilatalo ata o mes de abril, e poder modificar o uso urbanístico para construir canto antes o centro.

Todos os portavoces municipais asumiron a importancia deste asunto e votaron a favor da urxencia do punto e da proposta para a súa inclusión na orde do día do pleno da vindeira semana.