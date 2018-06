Las modificaciones de crédito, claves para evitar el “bloqueo"

Pese a que era evidente que el Concello de Ourense continuará trabajando con los presupuestos prorrogados de 2014, esto no deja de suponer un motivo de preocupación para el gobierno municipal, que avisa de la necesidad de aprobar en las próximas semanas varias modificaciones de crédito para evitar el "bloqueo" en la gestión del Concello.

"No hay inversión, no hay convenios, son los problemas de siempre", alerta la concejala de Facenda, Ana Fernández Morenza, que se encuentra, sin embargo, con un problema añadido a la prórroga presupuestaria, el retraso en la liquidación del ejercicio 2017, un expediente que se encuentra en estos momentos en manos del interventor municipal, cuyo informe favorable es imprescindible para completarlo.

Una vez concluido este trámite, que acumula unos dos meses de retraso respecto a cuando se realizó el año pasado, el gobierno podrá disponer de los fondos del remanente de tesorería para plantear las modificaciones de crédito a la oposición, dado que necesita el apoyo de DO o PSOE en pleno para sacarlas adelante. El experto en la gestión de entidades locales Alberto Vaquero avisa de los riesgos de esta situación.

Los riesgos

"Sin presupuestos no se puede gestionar nada. Si bien la normativa permite acudir a modificaciones de crédito, debería ser algo de naturaleza puntual, no una alternativa", sostiene el profesor del Campus, que habla de los "riesgos" de continuar sin presupuestos actualizados: "Es la principal herramienta de gestión de cualquier administración y por eso deben ser lo más reales posibles, en función de las necesidades a corto plazo, la prórroga está pensada para situaciones excepcionales".

Responsabilidad

Entre los asuntos urgentes que tiene entre manos el gobierno local está la renovación de los convenios con entidades sociales, culturales o sanitarias. El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, pidió ayer "responsabilidade" a la oposición.

"Sería escandaloso que dixesen que non, porque é un servizo á cidade, non debería haber negociación", indicó el regidor, que desveló que tal y como sucedió el año pasado, las modificaciones de crédito se dividirán en bloques para la tramitación.

En juego está también la liberación de fondos de la cuenta 413, lo que podría derivar en un problema para el área de Benestar Social, aunque Ana Morenza expone que todavía no se conoce la cantidad definitiva, aunque sí apunta el "problema con las horas del servicio de ayuda a domicilio, en el que tras el aumento de la prestación no existe dotación".

Lo que no necesitará pasar por el pleno, pero sí precisa de los fondos del remanente es el pago de los convenios a entidades correspondientes a 2017, cuyas cantidades reclamaban hace unas semanas los responsables de las mismas, advirtiendo de los perjuicios a la hora de prestar los servicios a los más necesitados.

Plan de inversiones

Otras necesidades que se deben atender son las relacionadas con las demandas vecinales de obras e infraestructuras, canalizadas a través de un plan de inversiones cuya primera fase se ejecutó entre 2016 y 2017, pero que dejó muchas actuaciones en el tintero.

Aquí, el gobierno municipal reclama al PSOE "que cumpra cos seus compromisos", en alusión a la aprobación de la primera modificación de crédito de casi 13 millones de euros.

Jesús Vázquez no se rinde: "Xa se empezou cos orzamentos de 2019"

Con la puerta cerrada a cal y canto para aprobar los presupuestos de 2018, al no disponer de los apoyos necesarios de la oposición y no poder vincularlos a una cuestión de confianza, un mecanismo que habilita la legislación para los gobiernos en minoría pero que no se puede usar en el último año de mandato, el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, no se resigna a terminar esta andadura sin unas nuevas cuentas que sustituyan a las de 2014, aprobadas por el gobierno del PSOE.

En este sentido, el regidor ourensano desveló ayer que "xa se comezou a traballar nos orzamentos de 2019, co cálculo do teito de gasto por parte do órgano correspondente".

Vázquez volvió a cargar también contra el resto de partidos de la Corporación municipal, a los que acusa de llegar al pleno "co discurso preestablecido". El alcalde de la ciudad reiteró que el proyecto elaborado por su gobierno "non é ilegal, senón o que Ourense precisaba para dar resposta ás demandas máis básicas".

En este sentido, insistió en que cuatro informes, entre los que se encuentra el del jefe del órgano de gestión económica, "avalan" el presupuesto. Su concejala Ana Morenza criticó la postura de PSOE y OUeC. "Se amparan en el informe del interventor, pero en la comisión de pleno votaban a favor de un fraude de ley", indicó.