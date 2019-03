Mónica Filgueira oculta a MÔf LaSinverguenza

El ritmo cardíaco del hilo de una deshilachada capa roja marca la transición de los cuadros de "[email protected]" hasta toparse con las "Taras" escondidas y compuestas de relatos cortos e ilustraciones. Son las dos muestras que Mónica Filgueira, MÔf LaSinverguenza, expone en el Museo Municipal de Ourense hasta el 28 de abril. En ellas nos lleva de la mano por su lado más oculto, por sus inquietudes, sus sensaciones y sentimientos, y todo ello, "sin vergüenza", como tiene que ser.

¿En qué momento se dio cuenta que quería ser artista?

Si lo pienso seriamente no fue un momento sino una frase de mi hijo. Me explico, siempre había pintado, pero en realidad no era más que utilizar un pincel y un lienzo más al gusto de los demás que al propio. Un día, mi hijo de 9 años por aquel entonces, me dijo: "Mamá eres una artista". A lo cual yo le contesté que había muchas personas haciendo lo que yo hacía, yo solo era una más en un gran montón. Entonces me dijo: "¿Por qué todo el mundo dice que eres una artista menos tú?" Esa fue la mecha, esa gran frase me estaba diciendo que debía ser yo misma. Así que desde entonces le debo eso, qué mejor herencia para un hijo que demostrarle que, por encima de todo, nunca nos debemos olvidar de eso. A partir de ese instante empecé a firmar mis obras con un paraguas y bajo el seudónimo "MÔf LaSinvergüenza".

¿Qué significado tiene el paraguas?

El paraguas tiene dos significados, por un lado la “m” y la “f” si las dibujamos forman la silueta de un paraguas, y por otro lado es el símbolo de mi ciudad natal: cuidad de paragüeros.

Luego está la parte oscura, la vergüenza a expresarnos, y de ahí la segunda parte del nombre.

Pero no solo el paraguas es su firma...

Cierto. Además empecé a pintar paraguas, el objeto. Desde ese momento la sorpresa fue descubrir que toda aquella persona que tenía un paraguas pintado por mí me miraba con un gesto de agradecimiento. Todos mis paraguas se caracterizan por un dibujo minimalista acompañado de una frase, esa es mi necesidad de explicarme (siempre acompaño la pintura de la escritura, para mí van de la mano). La cosa fue en aumento y desde 2013 hasta la fecha de hoy ya se pasean por las calles cerca de 1000 paraguas con un mensaje sinvergüenza, así que no puedo más que sentirme agradecida.

“[email protected]” y “Taras” son los nombres de sus exposiciones en el Museo Municipal, cuéntenos, ¿qué podemos ver en ellas?

[email protected] yo la defino como un "nocuento", es decir, una Caperucita que represente a todas las mujeres y un lobo (no tan feroz) represente a los hombres. Es un grito para que todas las mujeres y los hombres se desnuden para llegar a la confianza absoluta, sin capas, sin muros, sinvergüenza. Al mismo tiempo, respetando, como el cuento real nos relata, se habla de los sentidos pero de exigiendo un pleno uso de ellos: necesitamos utilizar los cinco sentidos para hacer que brote el sexto sentido, o lo que es lo mismo, el sexo sentido.

”Taras”:, es un juego al escondite. Todos escapamos de nuestras taras porque es el miedo el que nos hace correr. Se trata de un libro que escribí hace un año. Son ilustraciones que hablan por si mismas acompañadas de relatos cortos que no son más que mis pensamientos: dolores, y risas. A medida que voy escribiendo páginas le estoy ganando el juego a mi tara: el miedo al folio en blanco. Y al llegar al final del libro he vencido. Me voy escondiendo y denudando al tiempo, entre palabras, párrafos y dibujos. El juego termina con la frase de siempre: "¡por mí y por todos mis compañeros!" Y este grito solo se escucha cuando llegas al índice. Cuando le ganas el pulso al miedo.

¿En qué se inspira a la hora de crear?

Observando y sobretodo dejando que mi alma sea porosa. Cualquier persona o cosa puede hacer que la inspiració n venga a visitarte, solo has de dejarla entrar, aunque te haga pupa.

¿Qué busca transmitir? ¿Qué dicen de usted las obras?

Gritar, gritar y gritar. Sacar todo lo que llevo dentro. Mi padre dice que pinte paisajes, pero desde aquí le digo que estos son mis paisajes interiores, los que son difíciles de vender porque, ¿quién va a colgar de las paredes de su salón a Caperucita haciéndole una felación a un lobo crucificado?: nadie. Supongo que lo que mis obras dicen de mí es que soy de todo menos tímida, aunque así sea; y que no soy comercial, pero al menos puedo asegurar que mis locuras son terapia y que ojalá todo el mundo diera con la suya, ojalá todos encontrásemos nuestra forma de expresión para que la cordura se instalase de una vez en nuestras vidas. Sé firmemente que si encontráramos una vía de escape solucionaríamos grandes problemas en el mundo como la violencia, del tipo que sea.

¿Cómo definiría su estilo o técnica?

No tengo un estilo, cualquier cosa, objeto puede valer: aguja, hilo, pincel, o unas bragas, ¿qué más da? Solo quiero hacer sentir al espectador: asco, furia, enfado, amor, deseo, lo que sea, pero sentir. Nos hemos olvidado de hacerlo.

Para usted el arte es...

Ser tu mismo todo el tiempo, a costa de lo que sea. Las personas agradecemos la sinceridad.

¿Algún proyecto que pueda desvelarnos?

Asesinar todos los cuentos, uno por uno. En la actualidad acabo de terminar uno que en breve mandaré a las editoriales: “Alicia en el País de la Malavida”, y con ese titulo, hasta ahí puedo leer, un dos tres responda otra vez.