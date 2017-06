Morenza critica el plante a una reunión de Jácome, que alega falta de consenso

PP y Democracia Ourensana protagonizaron ayer un nuevo encontronazo dialéctico, en este caso por medio de la concejala de Facenda, Ana Fernández Morenza, y el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome. La causa, en esta ocasión, fue la reunión a la que la edil popular convocó hace unos días a Jácome para hablar sobre el contenido del borrador presupuestario, a la que el líder de DO no acudió, alegando que no habían consensuado la hora.

El grupo municipal del PP explicó ayer a mediodía que Jácome anuló la cita por vía telefónica un minuto antes de la hora prevista, a mediodía, con una excusa "peregrina, como adoitan ser as explicacións deste concelleiro, dicindo que quería consensuar a hora do encontro".

Los populares hicieron pública el contenido de la carta enviada por Morenza a Jácome el pasado lunes, asegurando que el grupo de Democracia Ourensana recibió el escrito y no informó sobre ningún cambio de hora.

"Tiveron días para informar de calquera cousa e sería estudiado. Facelo así evidencia a total falta de respecto do portavoz de DO cara a responsabilidade que ostenta, non lle interesa o máis mínimo falar dos orzamentos, nin en reunións que non cobra", comentó Morenza, que aseguró, además, que Jácome estaba a la misma hora de la reunión prevista "gravando coa súa cámara de televisión" las piscinas de los Remedios: "Prefire adicarse á súa actividade privada como estrela televisiva que a traballar polo Concello. Se a reunión fose remunerada, a ben seguro que deixaría a gravación".

No tardó en contestar el portavoz de Democracia Ourensana, asegurando que en la primera reunión de los presupuesto pidió que "no se volviese a convocar la hora sin antes consensuarla", asegurando que "no soy su empleado y menos su lacayo".

Recuerda Pérez Jácome que el PP "está en minoría y no está en posición de ordenar" y que él no cuenta con una dedicación exclusiva, "por lo que no preciso de la política para vivir". Niega además que estuviese en el pabellón de Os Remedios a mediodía, afirmando que estaba su compañero de partido Domingo Castro.