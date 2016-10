Mucho nivel en el Pulpo Extreme

El Pulpo Extreme dará comienzo este viernes a las 16,00 horas en Ourense, con la apertura del Skatepark. El festival nace con la ambición de situar a la ciudad en el Circuito Nacional de Festivales de Cultura Urbana y de Deportes Extremos y, para ello, organizará un fin de semana repleto de actividades en la zona vieja y Expourense.

Tras la apertura oficial, comenzará un "Free ride" de Skate, roller y BMX que se alargará hasta las diez de la noche. A las 19,00 horas, algunos de los participantes, como el deportista Daniel Peñafiel, realizarán una presentación en el Ponte Vella. Será una inauguración que se alargará hasta bien entrada la noche, con una pre party en Expourense, entre las 22,00 y la 01,00 horas, además de la fiesta oficial a partir de las 03,00 en la sala Urbe.

La celebración dejará paso al deporte el sábado, cuando a las 10,00 de la mañana comiencen las los entrenamientos y competiciones. En ellas, participarán los mejores deportistas de estas disciplinas extremas, como el tres veces campeón del mundo y dos de Francia de roller, Roman Abrate, el reciente campeón de O Marisquiño en skate Danny León, que está exponsorizado por Red Bull.

El nivel de los participante será muy alto y contará también en las competiciones con el ganador de cuatro marisquiños en BMX Daniel Peñafiel, el skater catalán Pol Amadó o el ganador de MTB downtown de Baleares en 2016 y 2015, Pep Caldentey a los que se sumará, entre otros, el veterano roller Iván Malvido.

Daniel Peñafiel: “Esperemos que tenga aceptación y se repita"

Daniel Peñafiel es un burgalés que lleva más de una década sobre su BMX y reconoce que es su forma de vida y su hobby. Dice tener el "privilegio de poder vivir de ello" y desde hasta el domingo lo demostrará con su participación en el Pulpo Extreme. Peñafiel transmite su pasión por la BMX, un sentimiento que le hizo seguir compitiendo pese a que una mala caída de su bicicleta hace unos años le hizo perder un riñón. "Fue la pasión, me gusta tanto que no poder estar sin ella me empujó a seguir".

El deportista asegura que este deporte tendría que crecer un poco más rápido en España, pero que "es difícil". Por eso, se muestra contento de el nuevo Pulpo Extreme, coincide en que hay desconocimiento sobre el deporte y "este tipo de eventos son buenos para fomentarlo", porque cuando la gente lo ve "es una cosa que no se olvida".

El cuatro veces ganador de O Marisquiño asegura que a pesar de la novedad viene a Ourense porque "hay que promocionar este deporte y que la gente lo conozca; en España no hay muchas citas entonces tratamos de ir a lo que hay para promocionarlo y pasarlo bien con los amigos". Tampoco duda sobre la calidad del recinto: "He visto los planos y tienen muy buena pinta, espero pasarlo bien y disfrutar de la ciudad, dar lo mejor de mí".

Peñafiel asegura que le gusta el proyecto y que "abre la puerta al turismo, este deporte va a acoger a muchos rider, a mucha gente de fuera". Él mismo asegura venir a disfrutar "también de la comida" mientras mantiene que cree que continuará: "He visto las instalaciones y el apoyo el ayuntamiento, esperemos que tenga buena aceptación y el año que viene se vuelva a repetir".