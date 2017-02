La mujer de Cipriano Camaño no solicitó la licencia de obra porque "era un refugio"

La mujer del alcalde de Boborás -Ourense-, Cipriano Caamaño, ha negado que la firma que aparece en un documento que fecha diez años antes de su construcción la vivienda que la pareja comparte en A Almuzara sea la de su marido, y ha insistido en que "nunca" ha aportado ese documento a catastro ni lo había visto antes de la investigación judicial.



M.C.C. estaba llamada a declarar en el Juzgado de Instrucción Número 1 de O Carballiño (Ourense) como investigada en el proceso abierto contra el alcalde de Boborás por un supuesto delito de falsificación documental, tráfico de influencias y delito contra la ordenación del territorio, en relación a la legalización de una vivienda de su propiedad en el núcleo de A Almuzara.



Fuentes de la acusación particular que ejerce MoveBoborás han explicado que M.C.C. ha señalado que, cuando inició las obras de la vivienda (2008), no solicitó licencia de construcción por considerar que no hacía falta porque estaba construyendo "un refugio", aunque la obra construida es una vivienda de tres plantas y 155 metros cuadrados de superficie.



La investigada ha insistido en que "no le dio importancia" a esta licencia al pensar que podía arreglarlo en cualquier momento y ha justificado el retraso en legalizar la obra "por demora del arquitecto".



También ha asegurado que "no tenía ni idea" de que había presentado su legalización un día antes de la entrada en vigor del PGOM.



Respecto al certificado con fecha de marzo de 2010, supuestamente emitido y certificado por el alcalde, en el que se hace constar que la vivienda estaba terminada desde 1999, ha confirmado que "nunca" aportó ese documento a catastro ni lo había visto "con anterioridad" a las diligencias judiciales.



También ha asegurado que la letra y la firma que aparecen en este documento no son de su marido y que ambos tuvieron conocimiento de este documento a raíz de la investigación judicial.



Pruebas caligráficas



El Juzgado ha realizado unas pruebas caligráficas que han sido remitidas a A Coruña, para confirmar la autoría de esta firma, aunque fuentes de la acusación particular señalan que su resultado "podría demorarse aún un año".



M.C.C. llegó a declarar acompañada por cinco de los siete concejales populares de Boborás, a excepción de su esposo Cipriano Caamaño y del segundo teniente de alcalde. A su salida, se negó a hacer declaraciones a los medios.



El PXOM, realizado por una empresa externa



También ha declarado L.P.J. el redactor jefe del Plan de Ordenación Municipal (PGOM), que aunque ha reconocido su firma en los documentos relativos al plan, ha señalado a la juez que de este trabajo se encargó una empresa externa al Ayuntamiento: Hábitat 6 S.L.



El hombre ha explicado que firmó la documentación del PGOM para Boborás, pero que eso no significa que sea el responsable del equipo, sino que lo hizo para evitar que tuvieran que firmar todas las personas que intervinieron en este trabajo.



En su declaración ha insistido en que no sabe quién fue el responsable de la aparición en los planos de una vivienda que no existía, pero que según la acusación particular se empleó para justificar la inclusión de la vivienda de Cipriano Caamaño en un núcleo rural tradicional a pesar de encontrarse inicialmente en terreno industrial.



Ausencia de Fiscalía



El abogado de Moveboborás, Fernando Nieto, ha lamentado que la Fiscalía no haya acudido a las declaraciones de M.C.C. y L.P.J. como investigados, aunque no se ha mostrado sorprendido.



En este sentido, ha señalado que "muchos creen que en Ourense la Fiscalía está casualmente muy ocupada cuando se llevan los asuntos de los alcaldes del PP" y que "en O Carballiño la sombra de Baltar es muy alargada".



El caso



La declaración de la esposa del alcalde de Boborás se ha producido a raíz de la ampliación de la querella presentada por Moveboborás en diciembre del pasado año y admitida a trámite en enero de 2017 a raíz de la supuesta falsificación de la documentación urbanística relativa a una parcela en A Almuzara, donde se habría certificado la existencia en 1999 de una vivienda que fue construida 10 años después.



En la causa ya declaró en su día como imputado Caamaño, quien defendió en su día tener "la conciencia tranquila" y atribuyó la falsedad en documento público enunciada a "un error" del técnico municipal de urbanismo que escribió una certificación a catastro sobre la vivienda del regidor.



En su día, durante su declaración, el regidor afirmó que la fecha de 1999 está puesta por un error del técnico de urbanismo que escribió el documento a mano y atribuyó su firma al pie del documento a una "falsificación por alguien".