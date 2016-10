La mujer da la cara por Ourense

A Ánxeles Cuña el Hemiciclo del Parlamento gallego le parece "cálido". A Noa Presas, "máis pequeno do que parece na televisión". Las cabezas de lista de En Marea y del BNG por Ourense se estrenaron ayer como diputadas en la sesión constitutiva de la Décima Lexislatura. La popular Marisol Díaz y la socialista Noela Blanco ya habían defendido a la provincia desde el escaño. La primera lo hizo en sustitución de Manuel Baltar cuando asumió la presidencia de la Diputación y después también suplió a Jesús Vázquez cuando se presentó a la Alcaldía de la capital. La segunda ocupó el acta que dejó Pachi Vázquez cuando abandonó la primera línea política. La ilusión es la misma que la de sus compañeras pues nunca habían sido protagonistas en el inicio de una legislatura.

En las pasadas elecciones gallegas por primera vez las listas por Ourense de las cuatro principales formaciones políticas fueron encabezadas por mujeres. "A feminización da política pode ser un plus nesta lexislatura, aínda que hai que seguir avanzando", opina Presas. "É importante encabezar as listas pero isto ten que vir acompañado dunha aposta real pola igualdade", añade Blanco. Para Cuña se está demostrando que "as mulleres temos a mesma capacidade que os homes" y Díaz abunda más en la importancia del talento de los representantes que en el género.

Las cuatro diputadas se muestran orgullosas y con ganas de que "remate o ritual de iniciación para comezar a traballar", dice Noa Presas en nombre de todas. Ella va a estar en la Comisión de Industria e Enerxía, Ánxeles Cuña ejercerá en la de Cultura e Educación y Marisol Díaz y Noela Blanco están pendientes de la reunión de sus grupos parlamentarios para el reparto de tareas, aunque la socialista estará en la dirección de su grupo.

Para ese ritual de iniciación, Noela Blanco prometió el cargo con una pegatina de los trabajadores del Banco Popular que protestaron en la puerta y una bandera republicana en la solapa. Marisol Díaz juró el cargo y tanto Ánxeles Cuña como Noa Presas, con el 'Sempre en Galiza' de Castelao y un clavel en la mano, utilizaron un fórmula más alargada y personal. "Como un pequeno discurso de investidura", bromea Blanco. Hay buen rollo entre las diputadas, más allá de las diferencias políticas.

Marisol Díaz espera que en esta legislatura "rematen os proxectos iniciados e haxa boas novas para a provincia". Noela Blanco confía en que "o PP non aplique o rodillo en asuntos sociais", al tiempo que urge a la Xunta "un plan demográfico para a provincia con actuacións en emprego para que volvan os mozos". Ánxeles Cuña confiesa que "a responsabilidade é enorme" y quiere cumplir con todo lo prometido durante la campaña electoral. Noa Presas cree que "hai que poñer a Ourense no centro do debate político e defender a xustiza social".

La mujer da la cara en Galicia y alza la voz por Ourense.