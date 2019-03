Las Mulleres da Farándula dieron el pregón

Parece que lo de la alimentación saludable no es solo cosa del Entroido de Seixalbo. Los escolares de Barbadás protagonizaron ayer un desfile de ricos yogures, tomates, sandías y otros alimentos. El colegio O Ruxidoiro fue el primero el salir a las calles, a las 11,30 horas de la mañana, con recorrido hasta As Lamas y regreso al centro. A mediodía fueron los del Filomena Dato los que pasearon sus disfraces por las calles de A Valenzá. No solo de hábitos saludables fue la cosa. La tendencia por los disfraces exóticos cogió impulso este año con vestimentas tan variadas como hawaianas, mariachis, indios y hasta pequeños rastafaris al son de Bob Marley.

Para el resto de vecinos también fue un día importante, ya que se colgó al Meco que vigila el Entroido en la avenida de Celanova.

A las 20,00 horas de la tarde, el público se concentró alrededor de la estatua de la familia de A Valenzá. En ese momento, las Mulleres da Farándula protagonizaron el pregón de los carnavales de 2019.

La Charanga Mekánica Rolling BanD se encargó de la animación musical para cerrar la jornada.

Hoy es otro día destacado en el concello de Barbadás, con el Sábado de Piñata. De 11,00 a 13,00 horas, los niños se reunirán en el Espazo Infantil para celebrar la "gran troulada" y presumir, de nuevo, de disfraz.